Трамп заявив, що може долучитися до розслідування проти Клінтон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гілларі Клінтон

Трамп навів дані про те, що ФБР вивчило лише три тисячі з 675 тисяч електронних листів Клінтон

Президент США Дональд Трамп заявив, що може підключитися до розслідування справи проти його опонентки на виборах Гілларі Клінтон щодо використання її електронної пошти з робочою метою.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«Вийшла важлива стаття про те, що ФБР ігнорувало десятки тисяч електронних листів продажної Гілларі, багато з яких дуже погані. Також надавалася помилкова інформація про вибори. Я впевнений, що скоро ми розберемося до кінця у всій цій корупції. У якийсь момент мені, можливо, доведеться долучитись!», - написав Трамп.

Він також наводить дані про те, що ФБР вивчило лише три тисячі з 675 тисяч електронних листів, тобто менше 1% листів, які були виявлені.

Як відомо, скандал у зв'язку з електронним листуванням Клінтон спалахнув у березні 2015 року. З'ясувалося, що вона, коли була держсекретарем, проти встановлених вимог вела службове листування з особистого облікового запису.

Влітку 2016 року глава ФБР Джеймс Комі оголосив, що Клінтон проявила надзвичайну недбалість, але ознак злочинного умислу в її діях немає. Проте наприкінці жовтня глава ФБР відправив у Конгрес повідомлення, що виявлено нові листи Клінтон, і він розпочинає нову перевірку.

За два дні до виборів Комі повідомив Конгрес про те, що після вивчення листів Клінтон відомство, як і раніше, не вважає за необхідне висувати їй обвинувачення.

У серпні цього року Трамп звинуватив Клінтон і демократів у змові з Кремлем.