Трамп звинуватив Клінтон і демократів у змові з Кремлем



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Гілларі Клінтон

За словами Трампа, Гілларі Клінтон та її команда «були на 100% у змові з росіянами»

Президент США Дональд Трамп у понеділок виступив з прямими звинуваченнями проти Гілларі Клінтон і Демократичної партії у змові з росіянами під час президентських перегонів.

Про це він заявив у серії твіттер-повідомлень на офіційній сторінці.

«Змова з Росією була дуже реальною. Гілларі Клінтон та її команда були на 100% у змові з росіянами, так само як і Адам Шифф (конгресмен від демократів), який на плівках намагався змовитися з тими, кого він вважав росіянами, щоб отримати компромат на Дональда Джона Трампа», - написав в одному з повідомлень глава Білого дому.

Він також наголосив що Гілларі Клінтон «здійснювала оплати» через юридичну фірму, яка зрештою виявилася пов'язаною з Кремлем, «щоб збирати інформацію про Дональда Трампа».

«Змова з Росією є дуже реальною, але тільки з боку Гілларі й демократів, і ми повинні вимагати повного розслідування», - підкреслив Трамп.

Наприкінці своїх дописів глава Білого дому подякував ведучому Дану Бангіно на улюбленому телешоу президента «Фокс та друзі», додавши, що чекає нових матеріалів.

Напередодні Трамп прокоментував факт зустрічі свого сина з російським юристом Наталією Весельницькою.

Раніше російський юрист Наталія Весельницька заявила, що Трамп-молодший в червні 2016 року натякав на можливість відміни акту Магнітського.

Нагадаємо, зустріч Трампа-молодшого з Наталією Весельницькою відбулася в червні 2016 року в Нью-Йорку, через два тижні після того, як Трамп став кандидатом у президенти США від Республіканської партії. У зустрічі також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і глава президентської кампанії Трампа на той момент Пол Манафорт.

Джерело: Укрінформ