Трампа не турбує наявність у Манафорта компромату на нього



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Дональд Трамп

Президент США заявив, що поки Манафорт говорить правду

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не турбується з приводу того, що колишній голова його виборчої кампанії Пол Манафорт може скомпрометувати його перед спецпрокурором США, що розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори.

Про це повідомляє Reuters.

«Ні... Немає жодних проблем, поки він говорить правду», - заявив Трамп журналістам в Білому домі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що угода Манафорта зі слідством може зменшити його шанси на помилування.

Як відомо, колишній голова президентської кампанії Трампа Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

Детальніше читайте у матеріалі: Манафорт здався. Що означає угода лобіста з американським правосуддям