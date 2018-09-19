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    У світі

    Трампа не турбує наявність у Манафорта компромату на нього

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    Дональд Трамп - Трампа не турбує наявність у Манафорта компромату на нього
    Дональд Трамп

    Президент США заявив, що поки Манафорт говорить правду

    Президент США Дональд Трамп заявив, що він не турбується з приводу того, що колишній голова його виборчої кампанії Пол Манафорт може скомпрометувати його перед спецпрокурором США, що розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Ні... Немає жодних проблем, поки він говорить правду», - заявив Трамп журналістам в Білому домі.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що угода Манафорта зі слідством може зменшити його шанси на помилування.

    Як відомо, колишній голова президентської кампанії Трампа Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

    Детальніше читайте у матеріалі: Манафорт здався. Що означає угода лобіста з американським правосуддям

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