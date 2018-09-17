Манафорт здався. Що означає угода лобіста з американським правосуддям

Пол Манафорт

Одіозний політконсультант погодився на всі умови прокурора

Весь минулий тиждень в американських ЗМІ курсували чутки про те, що одіозний лобіст Пол Манафорт, проти якого американський спецпрокурор Роберт Мюллер веде розслідування, може укласти угоду зі слідством. У п'ятницю ця угода таки була підписана – якраз перед першим судовим засіданням у другій справі проти Манафорта. яке має відбутися сьогодні, 17 вересня. Документ вже затверджений федеральним судом у Вашингтоні.

На що погодився Манафорт

Складається враження, що Пол Манафорт ладний був погодитися на всі умови, які йому пропонувало слідство. Адже у підсумку лобіст:

визнав себе винуватим за усіма пунктами обвинувачення. Причому як за сімома обвинуваченнями, висунутими проти нього у другій справі, так і за усіма 18-а ще й у першій справі. Як відомо, у першій справі присяжні визнали його винуватим лише за 8-ма пунктами;

зобов’язався не подавати апеляцію на рішення судів і у першій, і у другій справах;

погодився на всебічну співпрацю зі слідством, як до винесення вироку, так і після. Це означає вичерпні відповіді на всі запитання під час засідань, надання за запитом федеральних слідчих будь-яких документів, які є у нього в наявності;

погодився на конфіскацію чималої частини власності загальною вартістю у $46 млн, а саме: п’яти дорогих квартир (одна з яких - у Trump Tower в Нью-Йорку, дві квартири у Манхеттені, будинок у Брукліні (вартістю близько $22 млн), будинок у Вірджинії), а також $20 млн з банківських рахунків.

За все це зі свого боку прокуратура пообіцяла Манафорту, що максимальне покарання, яке він може отримати, це 10 років тюрми та штраф у $500 тис. Остаточний вирок залежатиме від якості співробітництва лобіста з федеральними слідчими, а також від того, чи не здійснить він нових правопорушень. Крім того, офіс спецпрокурора переформулював численні звинувачення проти Манафорта в обох його справах і сформулював їх у двох пунктах нового обвинувального висновку:

1. Змова з метою обману Сполучених Штатів, зокрема, йдеться про роботу Манафорта агентом іноземного уряду і лобіста без реєстрації, несплату податків, приховування банківських рахунків за кордоном, банківське шахрайство і відмивання грошей.

Foreign Agents Registration Act, FARA – «Акт про реєстрацію іноземних агентів». Цей американський закон передбачає, що організація або фізособа, яка займається виконанням будь-яких завдань іноземної держави, має офіційно повідомити про це. Під дію закону потрапляє будь-яка структура, організована відповідно до законів іноземної держави або така, чиє основне місце ведення бізнесу розташовується в іноземній державі. Такі організації зобов'язані зареєструватися в Департаменті юстиції США та кожні півроку звітувати про свої прибутки (з боку іноземних влад або недержавних організацій) та витрати.

2. Змова з метою чинення тиску на свідків – здійснення Манафортом і його давнім партнером і подільником за цим звинуваченням Костянтином Килимником (який, за даними офісу спецпрокурора, «має зв'язки» з ГРУ) тиску на свідків. Як пише Washington Post, Килимник був посередником між Манафортом і Дерипаскою.

Що може розказати Мюллеру Манафорт

Окрім власних гріхів щодо несплати податків та роботи з українськими політиками без реєстрації, лобіст може розповісти спецпрокурору і значно суттєвіші речі. «Манафорт, схоже, знає щось, про що хоче дізнатися Мюллер, який розслідує можливу змову між кампанією Трампа і російськими хакерами», – пише Economist.

Пол Манафорт відомий своїми багаторічними зв'язками з російським олігархом Олегом Дерипаскою, з його компанією він ще у 2005 році уклав договір про сприяння популяризації в США і на Заході політики Володимира Путіна і сприяння успіху цієї політики. У момент, коли Манафорт став керівником штабу Трампа, він був винен Дерипасці $10 млн. Під час передвиборної кампанії Манафорт обіцяв посилати Дерипасці інформацію про те, як вона проходить.

Наразі зв'язок Трампа з росіянами прокурори намагаються довести через два епізоди: зустріч Манафорта, зятя Трампа Джареда Кушнера і Дональда Трампа-молодшого (сина президента) з російською адвокатесою Наталією Весельницькою у 2016-му і співробітництво політконсультанта з російським бізнесменом Дерипаскою. Досі зачіпки були слабкими, а докази – ефемерними.

Крім того, слідчі припускають, що працюючи в Україні на президента-втікача Віктора Януковича та Партію регіонів (в Україні ця співпраця розслідується у рамках справи «чорної бухгалтерії ПР», - «Главком»), Манафорт працював в інтересах Росії, сприяючи тому, щоб Україна залишалась в сфері російського впливу. У всіх обвинувальних висновках щодо лобіста вживається термін «проросійський президент Янукович», «проросійська Партія регіонів».

Манафорт знає щось, про що хоче дізнатися Мюллер, який розслідує можливу змову між кампанією Трампа і російськими хакерами?

Чи помилує Трамп Манафорта?

Редакція впливового телеканалу CNN повідомляє, що президент США Дональд Трамп помилує лобіста, якщо Пол Манафорт співпрацюватиме із розслідуванням Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори-2016, однак не вплутуватиме туди самого Трампа.

Протягом першого судового процесу над Манафортом президент США неодноразово висловлював до нього своє поблажливе ставлення. «Дуже співчуваю Полу Манафорту та його прекрасній родині. Наше «правосуддя», серед іншого, відкопало справу 12-річної давнини, надзвичайно натиснуло на нього, але на відміну від Майкла Коена, він не «зламався» – відмовився робити вигадки, щоб отримати «поблажки» від прокурорів. Надзвичайна повага до хороброго чоловіка!», – писав Трамп у Twitter наприкінці серпня.

Втім, чого чекати від Трампа, поки невідомо. Усе залежить від того, що ж у підсумку розповість лобіст спецпрокурору.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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