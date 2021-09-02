Труси Майкла Джордана продають за $500

На аукціон виставили вживану білизну знаменитого баскетболіста

Труси легенди НБА Майла Джордана виставлено на продаж на Leland Little Auctions за $500.

Інсайдер аукціону повідомив, що ці шорти регулярно носив Джордан, вони мають ознаки інтенсивного використання. Більш детально дізнаватися про лот ніхто не поспішає, тому майбутнім покупцям це доведеться з’ясовувати самостійно. Про це інформує PageSix.

В анотації також йдеться, що «цей предмет настільки близький до величі, наскільки це можливо». Однак фраза звучить дивно, адже не зовсім зрозуміло, що про яку велич йдеться.

На лоті видніється бірка з хімчистки, тому вони, ймовірно, були випрані.

Шорти є частиною розпродажу речей Джордана, які опинилися в руках його колишнього охоронця Джона Майкла Возняка.

Нагадаємо, раніше футболка Майкла Джордана, в якій він виступав в сезоні-1982/1983 NCAA за Північну Кароліну, була продана за $1,38 млн.

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