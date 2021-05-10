Майка зірки НБА Джордана пішла з аукціону за космічну суму

Прихильник баскетболіста придбав його форму за $1,38 млн

Футболка Майкла Джордана, в якій він виступав в сезоні-1982/1983 NCAA за Північну Кароліну, продана за $1,38 млн. Про це повідомляє USA Today.

У сезоні-1982/1983 Північна Кароліна в фіналі NCAA обіграла команду університету Х'юстона з рахунком 54:52. Форма Джордана продана за рекордну суму. Попередній рекорд був встановлений в жовтні, коли форма «Чикаго Буллз» з 23-м номером Джордана сезону -1986/1 987 була продана за $480 тис. На аукціоні Heritage Auctions, де також була виставлена форма Північної Кароліни.

Майкл Джордан – дворазовий олімпійський чемпіон (1984, 1992) і шестиразовий чемпіон НБА у складі «Чикаго». Він також виступав за «Вашингтон Візардс», де завершив кар'єру в 2003 році. Джордан п'ять разів визнавався MVP НБА і 14 разів брав участь у Матчі зірок. В середньому за кар'єру в лізі він набирав 30,1 очка, робив 6,2 підбору і 5,3 передачі.

За «Візардз» зараз виступає українець Олексій Лень. За чотири тури до завершення регулярного чемпіонату «Вашингтон» іде дев’ятим у Східній конференції і практично забезпечив собі вихід до плей-оф.