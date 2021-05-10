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    Майка зірки НБА Джордана пішла з аукціону за космічну суму

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    Стара форма Майкла Джордана встановила рекорд на аукціоні - Майка зірки НБА Джордана пішла з аукціону за космічну суму
    Стара форма Майкла Джордана встановила рекорд на аукціоні
    Фото з відкритих джерел

    Прихильник баскетболіста придбав його форму за $1,38 млн

    Футболка Майкла Джордана, в якій він виступав в сезоні-1982/1983 NCAA за Північну Кароліну, продана за $1,38 млн. Про це повідомляє USA Today.

    У сезоні-1982/1983 Північна Кароліна в фіналі NCAA обіграла команду університету Х'юстона з рахунком 54:52. Форма Джордана продана за рекордну суму. Попередній рекорд був встановлений в жовтні, коли форма «Чикаго Буллз» з 23-м номером Джордана сезону -1986/1 987 була продана за $480 тис. На аукціоні Heritage Auctions, де також була виставлена форма Північної Кароліни.

    Майкл Джордан – дворазовий олімпійський чемпіон (1984, 1992) і шестиразовий чемпіон НБА у складі «Чикаго». Він також виступав за «Вашингтон Візардс», де завершив кар'єру в 2003 році. Джордан п'ять разів визнавався MVP НБА і 14 разів брав участь у Матчі зірок. В середньому за кар'єру в лізі він набирав 30,1 очка, робив 6,2 підбору і 5,3 передачі.

    За «Візардз» зараз виступає українець Олексій Лень. За чотири тури до завершення регулярного чемпіонату «Вашингтон» іде дев’ятим у Східній конференції і практично забезпечив собі вихід до плей-оф.

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    Теги: НБА Майкл Джордан
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