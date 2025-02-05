Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
Штаб-квартира ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія може залишитись порожньою
фото: Saul Loeb

Співробітники ЦРУ можуть звільнитися і отримати суму приблизно рівну восьмимісячній зарплаті

Центральне розвідувальне управління США запропонувало всім своїм працівникам звільнитися та отримати компенсацію. Про це пише газета Wall Street Journal із посиланням на чиновників.

Наприкінці січня NBC оприлюднило дані, що адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує восьмимісячну вихідну допомогу для держслужбовців, які погодяться звільнитися за власним бажанням, очікується, що пропозицію приймуть до 10% федеральних чиновників, заощадивши мільярди доларів уряду. Високопоставлений представник адміністрації заявив телеканалу, що очікується звільнення 5-10% федеральних службовців.

«ЦРУ запропонувало вихідну допомогу всім своїм працівникам у вівторок, що, за словами чиновників, є спробою привести відомство у відповідність до пріоритетів президента Трампа, включаючи боротьбу з наркокартелями», – повідомляє видання.

Як пише газета, ЦРУ, певне, стало першим розвідувальним відомством, яке повідомило своїм співробітникам, що вони можуть звільнитися і отримати суму приблизно рівну восьмимісячній зарплаті і пільги в рамках зусиль Трампа зі скорочення федерального уряду.

Радник директора ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що відомство також припиняє прийом на роботу претендентів, які вже отримали умовну пропозицію, вказує газета. Радник додав, що деякі такі пропозиції, ймовірно, будуть анульовані, якщо кандидати не мають відповідного досвіду для нових цілей відомства, які включають протидію Китаю.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США теж перебуває у вкрай непростій ситуації. Керівництво відомства серйозно побоюється масових звільнень співробітників, запідозрених у нелояльності до Дональда Трампа у минулому. Приводом для цього стало рішення Міністерства юстиції ретельно вивчити роль агентів ФБР у розслідуванні скандального штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Теги: розвідка США соціум політика ЦРУ робота радник пільги звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
Зеленський дорікнув Такеру Карлсону за роботу на Путіна: деталі заяви
Зеленський дорікнув Такеру Карлсону за роботу на Путіна: деталі заяви
«Призову підлягають всі юнаки з 18 років». Ексміністр оборони Латвії розказав про підготовку до війни
«Призову підлягають всі юнаки з 18 років». Ексміністр оборони Латвії розказав про підготовку до війни
Авіакатастрофа у Вашингтоні: рятувальники дістали з річки тіла всіх загиблих
Авіакатастрофа у Вашингтоні: рятувальники дістали з річки тіла всіх загиблих
Космічне бомбардування Землі: які шанси людини загинути від уламків супутників
Космічне бомбардування Землі: які шанси людини загинути від уламків супутників
Тисячі TikTok-туристів влаштували хаос на гірськолижному курорті Італії
Тисячі TikTok-туристів влаштували хаос на гірськолижному курорті Італії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
37K
Ексканцлер Німеччини і друг Путіна потрапив до лікарні через вигорання
12K
У Курській області Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона світу з карате Рудя
9600
На Київщині знищено майже тонну небезпечних для здоров’я турецьких овочів
9181
Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію «Київська» і зробив тривожну заяву

Новини

5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Вчора, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua