ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ

Співробітники ЦРУ можуть звільнитися і отримати суму приблизно рівну восьмимісячній зарплаті

Центральне розвідувальне управління США запропонувало всім своїм працівникам звільнитися та отримати компенсацію. Про це пише газета Wall Street Journal із посиланням на чиновників.

Наприкінці січня NBC оприлюднило дані, що адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує восьмимісячну вихідну допомогу для держслужбовців, які погодяться звільнитися за власним бажанням, очікується, що пропозицію приймуть до 10% федеральних чиновників, заощадивши мільярди доларів уряду. Високопоставлений представник адміністрації заявив телеканалу, що очікується звільнення 5-10% федеральних службовців.

«ЦРУ запропонувало вихідну допомогу всім своїм працівникам у вівторок, що, за словами чиновників, є спробою привести відомство у відповідність до пріоритетів президента Трампа, включаючи боротьбу з наркокартелями», – повідомляє видання.

Як пише газета, ЦРУ, певне, стало першим розвідувальним відомством, яке повідомило своїм співробітникам, що вони можуть звільнитися і отримати суму приблизно рівну восьмимісячній зарплаті і пільги в рамках зусиль Трампа зі скорочення федерального уряду.

Радник директора ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що відомство також припиняє прийом на роботу претендентів, які вже отримали умовну пропозицію, вказує газета. Радник додав, що деякі такі пропозиції, ймовірно, будуть анульовані, якщо кандидати не мають відповідного досвіду для нових цілей відомства, які включають протидію Китаю.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США теж перебуває у вкрай непростій ситуації. Керівництво відомства серйозно побоюється масових звільнень співробітників, запідозрених у нелояльності до Дональда Трампа у минулому. Приводом для цього стало рішення Міністерства юстиції ретельно вивчити роль агентів ФБР у розслідуванні скандального штурму Капітолію 6 січня 2021 року.