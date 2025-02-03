ФБР на порозі кризи: сотні агентів у США можуть втратити роботу

Під звільнення можуть потрапити сотні співробітників, насамперед ті, хто співпрацював зі спецпрокурором Джеком Смітом

Федеральне бюро розслідувань США перебуває у вкрай непростій ситуації. Як пише видання Politico, керівництво відомства серйозно побоюється масових звільнень співробітників, запідозрених у нелояльності колишньому президентові Дональду Трампу. Приводом для цього стало рішення Міністерства юстиції ретельно вивчити роль агентів ФБР у розслідуванні скандального штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

За даними джерел американського видання, Мін'юст розіслав співробітникам ФБР анкету, що містить 12 питань щодо їхньої участі в січневих подіях чотирирічної давності. Агентів запитують, як вони були задіяні в розслідуванні, чи мали відношення до арештів і проведення операцій, чи давали свідчення в суді. Очікується, що під звільнення можуть потрапити сотні співробітників, насамперед ті, хто співпрацював зі спецпрокурором Джеком Смітом, який займався справою про штурм Капітолію та неналежне зберігання Трампом секретних документів.

6 січня 2021 року прихильники Трампа, який займав на той момент посаду президента, увірвалися в будівлю Конгресу США, щоб перешкодити затвердженню підсумків виборів глави держави, які відбулися в листопаді 2020 року, на яких здобув перемогу демократ Джо Байден. Під час заворушень усередині будівлі поліція застрелила маніфестантку. Крім того, було зафіксовано не пов'язані між собою випадки смерті ще кількох людей. Після зіткнень помер співробітник поліції Капітолію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про рішення помилувати близько 1,5 тис. людей, які пов'язані із заворушеннями в Капітолії 6 січня 2021 року. Майже всі підозрювані у нападі можуть отримати повне помилування.

До слова, в американському штаті Індіана правоохоронець застрелив чоловіка лише через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп помилував його у справі про заворушення в Капітолії у 2021 році.