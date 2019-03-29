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    У світі

    Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit

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    Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit

    Засідання Європейської ради має відбутися 10 квітня, - Туск

    Президент Європейської ради Дональд Туск вирішив скликати засідання Європейської ради на 10 квітня після того як британський парламент втретє відхилив угоду про Brexit прем'єр-міністра країни Терези Мей.

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    Про це він написав у Twitter.

    «З огляду на те, що Палата громад відхилила угоду про вихід (Великої Британії з ЄС — ред.), я вирішив скликати засідання Європейської ради 10 квітня», - заявив Туск.

    Як повідомлялося, у п'ятницю Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286. 

    Сьогоднішнє голосування не було зобов'язуючим, тож не виключено, що парламент проведе ще одне наступного тижня

    Цього тижня Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.

    Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.


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    ЄС депутати саміт Brexit Тереза Мей Дональд Туск
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