Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Європейської ради має відбутися 10 квітня, - Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск вирішив скликати засідання Європейської ради на 10 квітня після того як британський парламент втретє відхилив угоду про Brexit прем'єр-міністра країни Терези Мей.

Про це він написав у Twitter.

«З огляду на те, що Палата громад відхилила угоду про вихід (Великої Британії з ЄС — ред.), я вирішив скликати засідання Європейської ради 10 квітня», - заявив Туск.

Як повідомлялося, у п'ятницю Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.

Сьогоднішнє голосування не було зобов'язуючим, тож не виключено, що парламент проведе ще одне наступного тижня

Цього тижня Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.

Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.



