У Балтійському морі стартували військові навчання 19 країн НАТО



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Навчання триватимуть з 7 по 16 червня

У навчаннях візьмуть участь 3000 осіб з 19 країн, 29 суден і 29 авіазасобів

У Балтійському морі у неділю 7 червня стартували міжнародні навчання Baltops, що зібрали 19 країн НАТО. Про це повідомляє видання ERR.ee.

Зазначається, що у навчаннях візьмуть участь 3000 осіб з 19 країн, 29 суден і 29 авіазасобів. Навчання триватимуть з 7 по 16 червня.

«Навчання відбуватимуться винятково на морі для гарантування безпеки і здоров'я учасників. Такий запобіжний захід дозволить підрозділам розширити оперативне міждержавне співробітництво, забезпечивши при цьому здоров'я і готовність екіпажів для дій з підтримки постійної регіональної безпеки», - йдеться у повідомленні.

У Baltops беруть участь Естонія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Велика Британія і США.

До відома, Baltops - це щорічні міжнародні навчання, які почали регулярно проводити з 1972 року. Їхня мета - підвищити гнучкість країн-учасниць в проведенні спільних наземних, повітряних і морських операцій в регіоні Балтійського моря.

Як повідомлялось, цьогоріч через пандемію Covid-19 ювілейні 20-ті українсько-американські навчання «Сі Бриз» обмежаться лише морською фазою із залученням авіації.