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    Події в Україні

    Ювілейні військові навчання «Сі Бриз» відбудуться тільки на морі

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    <p>Військові навчання у липні 2020 року триватимуть менше, ніж зазвичай &mdash; тиждень</p> - Ювілейні військові навчання «Сі Бриз» відбудуться тільки на морі

    Військові навчання у липні 2020 року триватимуть менше, ніж зазвичай — тиждень

    Берегову фазу навчань виключили, аби військові України, США та інших партнерів не контактували

    Через пандемію коронавірусу ювілейні 20-ті українсько-американські навчання «Сі Бриз» обмежаться лише морською фазою із залученням авіації.

    Про це заявив керівник навчань з української сторони капітан 1 рангу Олексій Доскато, повідомляє АрміяInform.

    «Від імені командувача ВМС ЗС України ми звернулися до командування 6-го флоту США з пропозицією змінити формат «Сі Бризу» у зв’язку з пандемією коронавірусу. Вони повністю підтримали нашу ініціативу, адже головне — це збереження життя і здоров’я військовослужбовців», — сказав капітан.

    Берегову фазу навчань виключили, аби військові України, США та інших партнерів не контактували. Тому і змінилась кількість учасників, цьогоріч їх буде 10.

    Кораблі країн-партнерів заходитимуть в українські порти виключно за необхідності дозаправки, їхній екіпаж не контактуватиме з цивільними.

    Також навчання у липні 2020 року триватимуть менше, ніж зазвичай — тиждень.

    «Сили та засоби, які були визначені для морської компоненти, наразі залишилися без змін. Також нещодавно підтвердила свою участь у морській фазі «Сі Бризу» постійна група кораблів НАТО, яка в цей час буде знаходитись у Чорному морі», — додав Доскато.

    Як відомо, навчання «Сі Бриз» є багатонаціональними військовими навчаннями в Україні, які проводяться у співпраці з силами Сполучених Штатів.

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