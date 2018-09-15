У Білому домі прокоментували угоду Пола Манафорта зі слідством



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У Білому домі вважають, що угода Манафорта зі слідством не пов'язана з Трампом

У Білому домі вважають, що угода Пола Манафорта зі слідством ніяк не пов'язана з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Про це передає Associated Press.

«Це абсолютно не має нічого спільного з президентом або його переможної президентської кампанії 2016 року. Це абсолютно не пов'язано», - підкреслила Сандерс.

Зазначимо, колишній глава передвиборчого штабу президента Дональда Трампа Пол Манафорт погодився визнати провину в звинувачення у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

Нагадаємо, Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

Раніше стало відомо, що колишній голова президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт збирається піти на угоду з прокурором Робертом Мюллером, щоб уникнути другого судового розгляду у Вашингтоні, (округ Колумбія) кримінальних справ щодо себе.

Як повідомлялось, 69-річний Манафорт минулого місяця був засуджений судом штату Вірджинія за вісьмома пунктами обвинувачення у справі про шахрайство, яку розслідує команда спецпрокурора Мюллера. Зокрема, обвинувачення стосуються несплати податків за надання консультативних послуг українським політикам з команди президента-втікача Віктора Януковича (справа «чорної бухгалтерії Партії регіонів»).