У Білому домі прокоментували угоду Пола Манафорта зі слідством
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У Білому домі вважають, що угода Манафорта зі слідством не пов'язана з Трампом
У Білому домі вважають, що угода Пола Манафорта зі слідством ніяк не пов'язана з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.
Про це передає Associated Press.
«Це абсолютно не має нічого спільного з президентом або його переможної президентської кампанії 2016 року. Це абсолютно не пов'язано», - підкреслила Сандерс.
Зазначимо, колишній глава передвиборчого штабу президента Дональда Трампа Пол Манафорт погодився визнати провину в звинувачення у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.
Нагадаємо, Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.
Раніше стало відомо, що колишній голова президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт збирається піти на угоду з прокурором Робертом Мюллером, щоб уникнути другого судового розгляду у Вашингтоні, (округ Колумбія) кримінальних справ щодо себе.