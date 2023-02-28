По радіостанціях та телебаченню РФ звучав сигнал повітряної тривоги (відео)

Мешканців попередила про загрозу ракетних ударів

Сьогодні, 28 лютого, у кількох регіонах Росії по радіо та телебаченню прозвучали повідомлення про повітряну тривогу та загрозу ракетного удару.

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Зокрема у Бєлгороді хакери зломали ефір радіо та запустили сигнал повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Також хакери зламали ефір радіо «Море» у тимчасово окупованому Криму. «Мовлення передавачів, які отримують сигнал із супутника, зламане». Про це повідомив радник голови окупаційної влади Криму Олег Крючков.

Згодом російський пропагандист Володимир Соловйов з посиланням на Оперативний штаб Бєлгородської області повідомив, що інформація про тривогу є хибною і не відповідає дійсності.

Нагадаємо, на радіо «Супутник у Криму» та радіостанції «Віра» в тимчасово окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.