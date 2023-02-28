Головна Світ Соціум
search button user button menu button

По радіостанціях та телебаченню РФ звучав сигнал повітряної тривоги (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
По радіостанціях та телебаченню РФ звучав сигнал повітряної тривоги (відео)
фото скріншот відео

Мешканців попередила про загрозу ракетних ударів 

Сьогодні, 28 лютого, у кількох регіонах Росії по радіо та телебаченню прозвучали повідомлення про повітряну тривогу та загрозу ракетного удару.

Зокрема у Бєлгороді хакери зломали ефір радіо та запустили сигнал повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Також хакери зламали ефір радіо «Море» у тимчасово окупованому Криму. «Мовлення передавачів, які отримують сигнал із супутника, зламане». Про це повідомив радник голови окупаційної влади Криму Олег Крючков.

Згодом російський пропагандист Володимир Соловйов з посиланням на Оперативний штаб Бєлгородської області повідомив, що інформація про тривогу є хибною і не відповідає дійсності.

Нагадаємо, на радіо «Супутник у Криму» та радіостанції «Віра» в тимчасово окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. 

Теги: радіо радник відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото
Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото
Пілоти розвертали літаки під час рейсів. У небі над Європою з'явилося унікальне явище (фото)
Пілоти розвертали літаки під час рейсів. У небі над Європою з'явилося унікальне явище (фото)
У Росії розбився гелікоптер: на борту було дев'ять людей
У Росії розбився гелікоптер: на борту було дев'ять людей
Буданов повідомив, який ракетний запас у росіян
Буданов повідомив, який ракетний запас у росіян
У Росії безпілотник упав поряд із об'єктом «Газпрому» (фото)
У Росії безпілотник упав поряд із об'єктом «Газпрому» (фото)
Російська влада вже взялася за підлітків із «ПВК Редан»
Російська влада вже взялася за підлітків із «ПВК Редан»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі
58K
У кількох областях активізувалися диверсанти
22K
Буданов пояснив, чому Росії вдалося захопити більше полонених
11K
Журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака
9387
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9271
Українські війська зосередили сили на кордоні з Придністров’ям

Новини

Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Сьогодні, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Вчора, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту