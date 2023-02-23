«Час діяти». В ефірі кримських радіостанцій пролунало звернення Буданова (відео)
Звернення Буданова, а також гімн України лунали в ефірі двох радіостанцій у низці районів півострова
На радіо «Супутник у Криму» та радіостанції «Віра» в тимчасово окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Відповідне відео з’явилося в мережі.
«До вас звертається Кирило Буданов. Україна повертає всі захоплені території – Донбас, АР Крим та весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника, де б вони не ховалися. Усі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам – час діяти прийшов. Чекайте, ми йдемо до вас. Слава Україні!», – йшлося у повідомленні.
Звернення Буданова, а також гімн України лунали 23 лютого в ефірі двох радіостанцій у низці районів півострова – Алушта, Білогірськ, Джанкой, Судак. Радіомовлення оперативно перервали.
Також росЗМІ повідомляють, що цю інформацію їм підтвердила так звана заступниця міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку республіки Крим Юлія Кілік.
«Зламані два вищезгадані ресурси», – сказала вона і запевнила, що проблему усунуть до кінця дня.
Також, за даними ЗМІ, повідомлення пролунало на деяких радіостанціях Москви та Краснодара.
Нагадаємо, вчора у кількох містах РФ по радіо пролунав сигнал про загрозу ракетного удару. Згодом повідомили, що це був технічних збій. У МНС РФ заявили, що оголошення про повітряну тривогу в кількох російських містах були результатом атаки хакерів.
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