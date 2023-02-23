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«Час діяти». В ефірі кримських радіостанцій пролунало звернення Буданова (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Час діяти». В ефірі кримських радіостанцій пролунало звернення Буданова (відео)
фото з відкритих джерел

Звернення Буданова, а також гімн України лунали в ефірі двох радіостанцій у низці районів півострова

На радіо «Супутник у Криму» та радіостанції «Віра» в тимчасово окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Відповідне відео з’явилося в мережі.

«До вас звертається Кирило Буданов. Україна повертає всі захоплені території – Донбас, АР Крим та весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника, де б вони не ховалися. Усі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам – час діяти прийшов. Чекайте, ми йдемо до вас. Слава Україні!», – йшлося у повідомленні.

Звернення Буданова, а також гімн України лунали 23 лютого в ефірі двох радіостанцій у низці районів півострова – Алушта, Білогірськ, Джанкой, Судак. Радіомовлення оперативно перервали. 

Також росЗМІ повідомляють, що цю інформацію їм підтвердила так звана заступниця міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку республіки Крим Юлія Кілік.

«Зламані два вищезгадані ресурси», – сказала вона і запевнила, що проблему усунуть до кінця дня.

Також, за даними ЗМІ, повідомлення пролунало на деяких радіостанціях Москви та Краснодара.

Нагадаємо, вчора у кількох містах РФ по радіо пролунав сигнал про загрозу ракетного удару. Згодом повідомили, що це був технічних збій. У МНС РФ заявили, що оголошення про повітряну тривогу в кількох російських містах були результатом атаки хакерів.

Теги: Крим росія війна Кирило Буданов

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