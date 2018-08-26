  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Болгарії зросла кількість загиблих внаслідок ДТП з туристичним автобусом

    • Розсилка
    Автобус після ДТП - У Болгарії зросла кількість загиблих внаслідок ДТП з туристичним автобусом
    Фото: ЕРА
    Автобус після ДТП

    ДТП сталося неподалік столиці Болгарії Софії

    Кількість загиблих у результаті ДТП з туристичним автобусом у Болгарії зросла до 16 (раніше повідомлялося про 15 загиблих і 27 постраждалих).

    Про це заявив міністр закордонних справ Болгарії Валентин Радєв, повідомляє агентство БГНЕС.

    За його словами, 13 людей загинули на місці, ще троє померли в лікарнях. В автобусі перебували 33 пасажири і водій, 27 осіб отримали поранення, з них 21 були госпіталізовані.

    Що саме стало причиною ДТП, поки незрозуміло. Відомо, що автобус не пройшов один з двох необхідних техоглядів, а під час аварії йшов сильний дощ.

    dtp.

    ДТП сталася неподалік столиці Болгарії Софії. Автобус з переважно людьми похилого віку, які поверталися з екскурсії, рухався за маршрутом Лєсков дол - Драге. Він з'їхав з траси і перекинувся. Понеділок, 27 серпня, оголошено днем жалоби.

    Джерело: Новое Время

    Читайте також
    ДТП туризм смерть Болгарія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ