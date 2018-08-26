У Болгарії зросла кількість загиблих внаслідок ДТП з туристичним автобусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ЕРА Автобус після ДТП

ДТП сталося неподалік столиці Болгарії Софії

Кількість загиблих у результаті ДТП з туристичним автобусом у Болгарії зросла до 16 (раніше повідомлялося про 15 загиблих і 27 постраждалих).

Про це заявив міністр закордонних справ Болгарії Валентин Радєв, повідомляє агентство БГНЕС.

За його словами, 13 людей загинули на місці, ще троє померли в лікарнях. В автобусі перебували 33 пасажири і водій, 27 осіб отримали поранення, з них 21 були госпіталізовані.

Що саме стало причиною ДТП, поки незрозуміло. Відомо, що автобус не пройшов один з двох необхідних техоглядів, а під час аварії йшов сильний дощ.

ДТП сталася неподалік столиці Болгарії Софії. Автобус з переважно людьми похилого віку, які поверталися з екскурсії, рухався за маршрутом Лєсков дол - Драге. Він з'їхав з траси і перекинувся. Понеділок, 27 серпня, оголошено днем жалоби.

Джерело: Новое Время