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    У світі

    У Ботсвані чоловік посварився з дружиною і спланував вбити її за допомогою літака

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    Господарі і гості встигли вибігти з будинку і не постраждали - У Ботсвані чоловік посварився з дружиною і спланував вбити її за допомогою літака
    Господарі і гості встигли вибігти з будинку і не постраждали

    Помста не вдалася – загинув лише чоловік, що посварився із дружиною

    Неподалік столиці Боствани Габороне пілот протаранив літаком свій будинок. Про це повідомляє портал The Citizen.

    Як розповів свідок, це сталось після сварки чоловіка з дружиною на сімейному святі. Пілот напився, побив жінку та поконфліктував з гостями. Його вигнали звідти, після чого він вирушив до столиці, викрав літак, сів за штурвал і навмисно направив повітряне судно в будівлю.

    У зіткненні загинув лише пілот. Господарі і гості встигли вибігти з будинку і не постраждали. 11 автомобілів було пошкоджено.

    Нагадаємо, у неділю, 24 березня, в Голосіївському районі Києва стався смертельний інцидент. Попередньо, чоловік посварився з дружиною через його пристрасті до ігрових автоматів і під час конфлікту штрикнув кохану ножем.

    Джерело: ТСН

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