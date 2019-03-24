У Ботсвані чоловік посварився з дружиною і спланував вбити її за допомогою літака



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Господарі і гості встигли вибігти з будинку і не постраждали

Помста не вдалася – загинув лише чоловік, що посварився із дружиною

Неподалік столиці Боствани Габороне пілот протаранив літаком свій будинок. Про це повідомляє портал The Citizen.

Як розповів свідок, це сталось після сварки чоловіка з дружиною на сімейному святі. Пілот напився, побив жінку та поконфліктував з гостями. Його вигнали звідти, після чого він вирушив до столиці, викрав літак, сів за штурвал і навмисно направив повітряне судно в будівлю.

У зіткненні загинув лише пілот. Господарі і гості встигли вибігти з будинку і не постраждали. 11 автомобілів було пошкоджено.

Нагадаємо, у неділю, 24 березня, в Голосіївському районі Києва стався смертельний інцидент. Попередньо, чоловік посварився з дружиною через його пристрасті до ігрових автоматів і під час конфлікту штрикнув кохану ножем.

Джерело: ТСН