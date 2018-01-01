У Бразилії невідомі розстріляли 14 людей у нічному клубі
- Сьогодні, 20:41
-
Розсилка
В результаті стрілянини на місці було вбито 14 людей, шість людей потрапили до шпиталю
У бразильському місті Форталеза група чоловіків зі зброєю увійшла в переповнений нічний клуб і відкрила вогонь по відвідувачах. За попередніми даними, загинули 14 людей.
Як повідомляє агентство Reuters, чоловіки з вогнепальною зброєю відкрили стрілянину в нічному клубі, де рано вранці залишалися десятки відвідувачів. В результаті 14 осіб було вбито на місці, ще шість були доставлені в лікарню.
Керівник департаменту безпеки штату Андре Кошта повідомив, що ніхто з нападників не був затриманий. Мотиви тих, хто стріляв невідомі. За однією з версій, мова йшла про розбиранні між двома протиборчими бандитськими угрупованнями.
Тим часом телеканал Globo повідомив, що один з тих, хто стріляв все ж був затриманий поліцією. За інформацією журналістів видання, в нічному клубі в момент нападу відпочивали принаймні троє членів угруповання, яка займається розповсюдженням наркотиків.
У поліції пообіцяли розкрити справу. Місцева прокуратура заявила, що поставила розслідування під особливий контроль.
У грудні в штаті Сеара, де знаходиться Форталеза, було скоєно рекордну кількість вбивств. Більшість із загиблих належала до різних злочинним кланам.
Джерело: РБК