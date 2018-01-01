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    У Бразилії невідомі розстріляли 14 людей у нічному клубі

    В результаті стрілянини на місці було вбито 14 людей, шість людей потрапили до шпиталю
    У бразильському місті Форталеза група чоловіків зі зброєю увійшла в переповнений нічний клуб і відкрила вогонь по відвідувачах. За попередніми даними, загинули 14 людей. Як повідомляє агентство Reuters, чоловіки з вогнепальною зброєю відкрили стрілянину в нічному клубі, де рано вранці залишалися десятки відвідувачів. В результаті 14 осіб було
    • Сьогодні, 20:41
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    Поліція Бразилії
    Поліція Бразилії

    В результаті стрілянини на місці було вбито 14 людей, шість людей потрапили до шпиталю

    У бразильському місті Форталеза група чоловіків зі зброєю увійшла в переповнений нічний клуб і відкрила вогонь по відвідувачах. За попередніми даними, загинули 14 людей.

    Як повідомляє агентство Reuters, чоловіки з вогнепальною зброєю відкрили стрілянину в нічному клубі, де рано вранці залишалися десятки відвідувачів. В результаті 14 осіб було вбито на місці, ще шість були доставлені в лікарню.

    Керівник департаменту безпеки штату Андре Кошта повідомив, що ніхто з нападників не був затриманий. Мотиви тих, хто стріляв невідомі. За однією з версій, мова йшла про розбиранні між двома протиборчими бандитськими угрупованнями.

    Тим часом телеканал Globo повідомив, що один з тих, хто стріляв все ж був затриманий поліцією. За інформацією журналістів видання, в нічному клубі в момент нападу відпочивали принаймні троє членів угруповання, яка займається розповсюдженням наркотиків.

    У поліції пообіцяли розкрити справу. Місцева прокуратура заявила, що поставила розслідування під особливий контроль.

    У грудні в штаті Сеара, де знаходиться Форталеза, було скоєно рекордну кількість вбивств. Більшість із загиблих належала до різних злочинним кланам.

    Джерело: РБК

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