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    У світі

    У Бразилії повінь затопила завод Mercedes та забрала життя людей

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    Завод з виробництва вантажних автомобілів і автобусів Mercedes-Benz в Сан-Бернарду-ду-Кампу затоплений - У Бразилії повінь затопила завод Mercedes та забрала життя людей
    Завод з виробництва вантажних автомобілів і автобусів Mercedes-Benz в Сан-Бернарду-ду-Кампу затоплений

    Через велику воду загинуло щонайменше 11 осіб

    У Бразилії у штаті Сан-Паулу інтенсивні повені затопили дороги, будинки і привели до загибелі щонайменше 11 осіб. Про це повідомляє Reuters.

    П'ятеро людей потонули в потоках дощової води, ще шестеро, включаючи дитину, загинули через зсуви ґрунту.

    Рух транспорту паралізовано. Завод з виробництва вантажних автомобілів і автобусів Mercedes-Benz в Сан-Бернарду-ду-Кампу затоплений. Його діяльність частково припинена.

    Варто зазначити, що з 10 березня в Сан-Паулу і його околицях випало близько 110 мм опадів, що становить 70% кліматичної норми за весь березень. За прогнозами синоптиків, негода триватиме ще два дні, повідомила місцева влада.

    Раніше повідомлялося, що в Пакистані через повені загинули 13 осіб.

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