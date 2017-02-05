У Бухаресті відбулася масова демонстрація проти корупції

Демонстранти, які вийшли на акцію протесту в Бухаресті, невдоволені політикою румунського уряду

Десятки тисяч осіб вийшли на акції протесту у столиці Румунії Бухаресті у суботу, 20 січня, протестуючи проти політики ліволіберального уряду країни та його суперечливої реформи системи правосуддя. Однією з причин демонстрації стало ухвалення румунським парламентом минулого місяця законодавства, що, на думку критиків, ускладнить притягнення



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Протест у Бухаресті

Демонстранти, які вийшли на акцію протесту в Бухаресті, невдоволені політикою румунського уряду

Десятки тисяч осіб вийшли на акції протесту у столиці Румунії Бухаресті у суботу, 20 січня, протестуючи проти політики ліволіберального уряду країни та його суперечливої реформи системи правосуддя. Однією з причин демонстрації стало ухвалення румунським парламентом минулого місяця законодавства, що, на думку критиків, ускладнить притягнення антикорупційними органами до відповідальності корупціонерів-високопосадовців.

У масових акціях в центрі Бухареста взяли участь близько 30 тисяч осіб, інформує агенція dpa. Вони вигукували, зокрема, гасла «Злодії!» та «Відставка!». Між демонстрантами та поліцією подекуди відбулися сутички. Демонстрації пройшли також в інших регіонах Румунії, зокрема, у містах Клуж-Напока, Тімішоара, Констанца, Бакеу, Сібіу та Ясси.

Нагадаємо, що в Румунії триває гостра політична криза. 17 січня президент Румунії Клаус Йоганніс запропонував кандидатуру депутатки Європарламенту Віоріки Денчіле на посаду прем'єр-міністерки країни. У разі затвердження на посаді Денчіле, яка також є ставленицею правлячої Соціал-демократичної партії Румунії, як і попередні два прем'єри, стане вже третьою прем'єркою у Румунії впродовж останнього року.

Як відомо, у Румунії міністр внутрішніх справ Кармен Дан подасть прохання про відставку через скандал з поліцейським-педофілом.

Джерело: Deutsche Welle