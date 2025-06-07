Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Бурятії російську волонтерку вбив колишній чоловік

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Бурятії російську волонтерку вбив колишній чоловік
Вбита російська волонтерка мала медаль за допомогу окупантам
фото: соціальні мережі

Колишній чоловік волонтерки вивіз її до лісу та зарізав 

У Бурятії повідомили про загибель волонтерки пошукового загону «Ліза Алерт» Марії Лубсанової, яка також брала участь у так званих «гуманітарних місіях» на окупованих територіях України. Як пише російське агентство «РИА Новости» з посиланням на джерело в силових структурах, жінку вбив її колишній чоловік у нападі ревнощів, передає «Главком».

Інцидент стався вдень у центрі селища Ключі. За свідченнями очевидців, між колишнім подружжям виник конфлікт, під час якого Лубсанова кликала на допомогу. Однак перехожі не втрутилися. Пізніше чоловік вивіз жінку до лісу, де завдав їй смертельних ножових поранень. Після скоєного він наклав на себе руки.

Марія Лубсанова була волонтеркою загону «Ліза Алерт», який займається пошуком зниклих безвісти осіб. За даними російських ЗМІ, вона супроводжувала російських військових під час поїздок до тимчасово окупованих українських міст, зокрема Маріуполя.

Добровольче об’єднання «Ліза Алерт» створене в Росії у 2010 році. Спочатку його місією був пошук зниклих цивільних осіб, однак останніми роками діяльність організації частково пов’язана з російською воєнною інфраструктурою. Волонтери, за інформацією медіа, надають допомогу окупаційним військам на території України.

У 2022 році федеральне керівництво загону заборонило членам висловлюватися щодо війни, мотивуючи це бажанням зберегти нейтралітет. Це спричинило розкол усередині організації: деякі регіональні підрозділи, як-от у Ямало-Ненецькому автономному окрузі та Башкортостані, вийшли зі складу «Ліза Алерт» і продовжили діяльність під іншими назвами.

Раніше ми писали, що у Києві сталося вбивство 21-річної моделі: підозрюваним виявився її співмешканець, громадянин РФ, який, як і загибла, перебував у розшуку на батьківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як встановило слідство, чоловік, який працював фотографом, разом зі своєю співмешканкою-моделлю орендували фотостудію у Святошинському районі столиці. За попередніми даними, пара вживала наркотичні засоби та алкогольні напої, після чого залишилася ночувати у студії.

Зранку власниця приміщення виявила мертву дівчину та її співмешканця, який перебував поруч. Попередньо встановлено, що чоловік задушив дівчину.

Теги: росія волонтер вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

У Бурятії російську волонтерку вбив колишній чоловік
У Бурятії російську волонтерку вбив колишній чоловік
В Енгельсі уражено нафтобазу: пожежа досі триває
В Енгельсі уражено нафтобазу: пожежа досі триває
Мільярди Абрамовича можуть ніколи не дістатися Україні – The Telegraph
Мільярди Абрамовича можуть ніколи не дістатися Україні – The Telegraph
Трамп може помилувати репера P. Diddy – Washington Post
Трамп може помилувати репера P. Diddy – Washington Post
ПВК «Вагнер» заявили про вихід з африканської країни – ЗМІ
ПВК «Вагнер» заявили про вихід з африканської країни – ЗМІ
Донька Келлога звернулася до батька під час масованого обстрілу України
Донька Келлога звернулася до батька під час масованого обстрілу України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 червня 2025
38K
Депутат Держдуми РФ назвав особу, яка може повернути Росію на міжнародні спортивні змагання
12K
ЗМІ: Ключовий кандидат на посаду директора БЕБ приховав російське громадянство батька?
9086
Канцлер Німеччини провалив головну мету візиту до Трампа – NYT
4677
«Мене звільнили, бо не дала». Актриса Катерина Вишнева звинуватила режисера Білоуса у домаганнях

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua