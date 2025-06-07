У Бурятії російську волонтерку вбив колишній чоловік

Колишній чоловік волонтерки вивіз її до лісу та зарізав

У Бурятії повідомили про загибель волонтерки пошукового загону «Ліза Алерт» Марії Лубсанової, яка також брала участь у так званих «гуманітарних місіях» на окупованих територіях України. Як пише російське агентство «РИА Новости» з посиланням на джерело в силових структурах, жінку вбив її колишній чоловік у нападі ревнощів, передає «Главком».

Інцидент стався вдень у центрі селища Ключі. За свідченнями очевидців, між колишнім подружжям виник конфлікт, під час якого Лубсанова кликала на допомогу. Однак перехожі не втрутилися. Пізніше чоловік вивіз жінку до лісу, де завдав їй смертельних ножових поранень. Після скоєного він наклав на себе руки.

Марія Лубсанова була волонтеркою загону «Ліза Алерт», який займається пошуком зниклих безвісти осіб. За даними російських ЗМІ, вона супроводжувала російських військових під час поїздок до тимчасово окупованих українських міст, зокрема Маріуполя.

Добровольче об’єднання «Ліза Алерт» створене в Росії у 2010 році. Спочатку його місією був пошук зниклих цивільних осіб, однак останніми роками діяльність організації частково пов’язана з російською воєнною інфраструктурою. Волонтери, за інформацією медіа, надають допомогу окупаційним військам на території України.

У 2022 році федеральне керівництво загону заборонило членам висловлюватися щодо війни, мотивуючи це бажанням зберегти нейтралітет. Це спричинило розкол усередині організації: деякі регіональні підрозділи, як-от у Ямало-Ненецькому автономному окрузі та Башкортостані, вийшли зі складу «Ліза Алерт» і продовжили діяльність під іншими назвами.

Раніше ми писали, що у Києві сталося вбивство 21-річної моделі: підозрюваним виявився її співмешканець, громадянин РФ, який, як і загибла, перебував у розшуку на батьківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

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Зранку власниця приміщення виявила мертву дівчину та її співмешканця, який перебував поруч. Попередньо встановлено, що чоловік задушив дівчину.