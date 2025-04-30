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У Києві фотограф отримав підозру у вбивстві моделі: обоє виявились росіянами

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві фотограф отримав підозру у вбивстві моделі: обоє виявились росіянами
Чоловік, який працював фотографом, разом зі своєю співмешканкою-моделлю орендували фотостудію у Святошинському районі
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Фотограф і 21-річна модель – обоє виявились громадянами РФ, що перебували в розшуку

У Києві сталося вбивство 21-річної моделі: підозрюваним виявився її співмешканець, громадянин РФ, який, як і загибла, перебував у розшуку на батьківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як встановило слідство, чоловік, який працював фотографом, разом зі своєю співмешканкою-моделлю орендували фотостудію у Святошинському районі столиці. За попередніми даними, пара вживала наркотичні засоби та алкогольні напої, після чого залишилася ночувати у студії.

Зранку власниця приміщення виявила мертву дівчину та її співмешканця, який перебував поруч. Попередньо встановлено, що чоловік задушив дівчину.

Окремо зазначається, що як підозрюваний, так і загибла є громадянами Російської Федерації, які на батьківщині перебували у розшуку.

Підозрюваному у вбивстві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 

Нагадаємо, у Шахтарському на Дніпропетровщині від ножових поранень помер 12-річний хлопчик. За підозрою у вбивстві дитини затримали 43-річного раніше судимого чоловіка. Зазначається, що злочин трапився ввечері 19 квітня. На сходовому майданчику багатоповерхівки між чоловіком і 12-річним хлопчиком виник конфлікт. Зрештою місцевий житель вихопив ніж і завдав дитині ножових поранень у живіт.

Раніше на Одещині жінка під час сімейної вечері зарізала сина.

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Теги: Київ вбивство росіяни

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