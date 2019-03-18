У Чечні правозахисника засудили до чотирьох років колонії



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Відбувати покарання Оюб Тітієв буде в колонії-поселенні

Суд оголошував вирок упродовж восьми годин, він визнав винним правозахисника у зберіганні наркотиків

Суд у Чечні засудив главу грозненського відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва до чотирьох років позбавлення волі за начебто зберігання наркотиків.

Як повідомляє «Новая газета», суд оголошував вирок упродовж восьми годин, він визнав винним правозахисника у зберіганні наркотиків, але водночас взяв до уваги пом'якшувальні обставини - позитивні характеристики та той факт, що його жодного разу не притягували до кримінальної відповідальності. Також суд вирішив, що Тітієв не становить загрози для суспільства.

Відбувати покарання правозахисник буде в колонії-поселенні, вирок ще не набув чинності, тому Тітієв поки залишиться в СІЗО.

На початку січня 2018 року у Чечні правоохоронці затримали керівника місцевого відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва. Його звинуватили у зберіганні наркотиків. Після арешту його сім'я виїхала з Чечні.

У жовтні 2018 року Оюб Тітієв став лауреатом премії Вацлава Гавела з прав людини.