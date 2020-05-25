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    У світі

    У Чехії пояснили, як іноземці зможуть в’їхати в країну

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    <p>До&nbsp;Чехії можна в'їхати лише з&nbsp;довідкою про відсутність Covid-19</p> - У Чехії пояснили, як іноземці зможуть в’їхати в країну

    До Чехії можна в'їхати лише з довідкою про відсутність Covid-19

    Деякі правила карантину для запобігання поширенню коронавірусу в Чехії змінили, інші залишаються в силі

    При в'їзді до Чехії іноземці повинні мати довідку про негативний тест на коронавірус Covid-19, видану не довше як за чотири дні перед поїздкою. Іноземці з такою довідкою звільняються від карантину.

    Таку норму містить постанова уряду про закінчення надзвичайного стану в країні.

    Деякі правила карантину для запобігання поширенню коронавірусу в Чехії змінили, інші залишаються в силі.

    Зокрема, стосовно іноземців, в тому числі громадян України, постанова передбачає, що при перетині кордону, крім чинної візи, потрібно обов’язково мати з собою довідку про негативний тест на Covid-19, видану не раніше як за чотири дні перед в'їздом до Чехії.

    У довідці має бути вказана інформація про медичний заклад, який провів тестування, що в разі потреби дає можливість перевірити зазначені у довідці дані. Іноземці з такою довідкою звільняються від карантину.

    Довідку про негативний тест на Covid-19 іноземець забезпечує і сплачує сам. На сайті міністерства внутрішніх справ Чехії оприлюднений зразок довідки чеською, англійською, а також українською мовами.

    Заборона на в'їзд до Чехії без довідки не стосується тих іноземців, які перетинають територію країни транзитом і можуть це засвідчити документально, наприклад, підтвердженням про проживання, навчання чи роботу в іншій країні.

    Нагадаємо, Чехія відновила видачу робочих віз українцям.

    Як відомо, Чеська Республіка з 25 травня поступово відновлюватиме міжнародне залізничне пасажирське сполучення, припинене два місяці тому через пандемію коронавірусу.

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