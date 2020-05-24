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    Суспільство

    Чехія відновила видачу робочих віз українцям

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    Чехія відновила видачу робочих віз українцям - Чехія відновила видачу робочих віз українцям
    Чехія відновила видачу робочих віз українцям

    Генеральне консульство у Львові розпочало приймати візові анкети та документи в п’ятницю, 22 травня,

    Чеські диппредставництва в Україні відновили роботу консульських відділів, спрямовану на видачу робочих віз українцям. 

    Про це повідомив глава МЗС Чехії Томаш Петршічек, передає Radio Prague International.

    Генеральне консульство у Львові розпочало приймати візові анкети та документи в п’ятницю, 22 травня, Посольство ЧР в Києві відкриє консульський відділ у понеділок, 25 травня.

    «Після повторних переговорів з українською владою нам вдалося досягти домовленості і частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо спростити ситуацію для чеської системи охорони здоров’я та сільського господарства, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону», — зазначив очільник МЗС Чехії.

    «Прямо на території Чехії зможуть подати заяву на продовження Посвідки на постійне проживання українські висококваліфіковані кадри в галузі охорони здоров’я, в сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі, які на даний момент знаходяться в Чеській Республіці», — пише видання.

    «Подача документів за допомогою візових центрів в Україні поки не представляється можливою, тому що центральна українська влада в зв’язку з епідеміологічною ситуацією не дала дозвіл на відновлення їх роботи», — пояснив заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек.

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