У Чехії вирішили зняти з історичної будівлі меморіальну дошку, присвячену Червоній армії



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Росіяни, дізнавшись про рішення міської влади Праги, страшенно розлютилися і вимагають повернути табличку

Дошка була на Староміській ратуші до 2017 року і увічнювала участь Червоної армії у визволенні столиці Чехії у травні 1945 року

У столиці Чехії Празі міська влада вирішила не повертати на Староміську ратушу меморіальна дошку, присвячену Червоній армії.

Про це повідомляє Польське радіо.

Зазначається, що дошка була на ратуші до 2017 року і увічнювала участь Червоної армії у визволенні столиці Чехії у травні 1945 року.

«У посольстві Росії у Чехії, дізнавшись про рішення міської влади, страшенно розлютилися», - йдеться у повідомленні.

Росіяни поширили заяву, що «це спроба стерти із пам’яті одну з найважливіших сторінок спільної історії» обох держав.

Також росіяни почали вимагати повернути меморіальну дошку на попереднє місце, «вибране жителями столиці як доказ подяки червоноармійцям та учасникам (антинімецького) повстання у Празі, зокрема, за те, що на Ратуші більше не майорять прапори зі свастикою».

У мерії поінформували, що дошку, встановлену у 1946 році, зняли на період ремонту будівлі Староміської ратуші. Нині триває її реконструкція, а мер Праги Зденек Гріб вважає, що місце дошки – у столичному музеї, а не на стіні історичної будівлі. В інтерв’ю для порталу aktualne.cz він зазначив, що чеський текст на таблиці є неточним з погляду бачення історичної правди.

Нагадаємо, що росіяни зайшли до Праги, коли вояки з Російської визвольної армії (РОА) генерала Андрєя Власова, що на початку травня 1945 року повстала проти німців та напала на їхній гарнізон, вже зайняла приблизно 90% міста. Варто зауважити, що повстання у Празі почалося 5 травня і у ньому загинуло приблизно 3 тис. чехів. Радянські війська ввійшли до вже майже вільного міста, втративши приблизно 40 солдатів.