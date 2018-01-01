Експерти прогнозують другий тур виборів у Чехії

У Чехії завершився перший тур президентських виборів, в якому, за попередніми даними, взяли участь 50 відсотків виборців. У виборах взяли участь дев'ять кандидатів в президенти. Повідомляється, що має бути другий тур. Експерти вважають, що в нього вийдуть чинний президент Мілош Земан та колишній глава Академії наук Чехії, фізик Іржі Драгош.



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Фото: Jan Handrejch / Právo Вибори в Чехії

Експерти прогнозують другий тур виборів у Чехії

У Чехії завершився перший тур президентських виборів, в якому, за попередніми даними, взяли участь 50 відсотків виборців. У виборах взяли участь дев'ять кандидатів в президенти.

Повідомляється, що має бути другий тур. Експерти вважають, що в нього вийдуть чинний президент Мілош Земан та колишній глава Академії наук Чехії, фізик Іржі Драгош.

Другий тур запланований на 26-27 січня. Підрахунок голосів виборців завершиться в найближчі години і до цього часу стануть відомі точні дані про явку виборців.

Нагадаємо, перший тур проходив в Чехії 12 – 13 січня. Згідно з результатами опитувань, головними претендентами на пост глави держави є чинний президент Мілош Земан та професор хімії Іржі Драгош.

73-річний Земан відомий, зокрема, своїми відверто антимусульманськоми поглядами. Він неодноразово наголошував, що мусульмани не зможуть інтегруватися в європейські країни. Земан також не раз висловлювався за скасування санкцій Євросоюзу проти Росії. У свою чергу, Драгош натомість виступає за поглиблення співпраці з ЄС і за збереження санкцій проти РФ. Він наполягає на тому, що Прага має відігравати активнішу роль в ЄС та підтримує перехід Чехії на євро.

Джерело: Радіо Свобода