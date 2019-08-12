У Чорному морі загорілося і затонуло російське риболовецьке судно



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Судно загорілося на відстані 1,5 км від берегової лінії

Судно затонуло, однак шістьох рибалок, які були на його борту, врятували

У неділю, 11 серпня, в Чорному морі, в Краснодарському краї РФ, зайнялося і потонуло російське риболовецьке судно.

Про це повідомило міністерство з надзвичайних ситуацій РФ, інформують росЗМІ.

«Надійшла інформація про те, що в акваторії Чорного моря, на відстані 1,5 км від берегової лінії селища Джубга, сталося загоряння двигуна риболовецького судна», - повідомив оперативний черговий Єдиної чергово-диспетчерської служби по Туапсинському району.

Зазначається, що судно затонуло, однак шістьох рибалок, які були на його борту, врятували та доправили на берег попутними суднами.

До слова, у суботу повідомлялося, що в Херсоні проводяться обшуки на судні «Марія», яке постачало паливо для Чорноморського флоту РФ в окупований Крим.

Під час обшуку судна в Херсоні прикордонники знайшли понад тисячу пачок сигарет.