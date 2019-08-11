Прокуратура провела у Херсоні обшук судна, що постачало паливо окупантам у Криму



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За інформацією прокуратури, судно постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Судно «Марія» підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів

У Херсоні проводяться обшуки на судні «Марія», яке постачало паливо для Чорноморського флоту Росії в анексований Крим.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної республіки Криму у своєму Telegram.

«10 серпня 2019 року в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, проводить обшук у Херсоні на судні «Марія», яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів», — йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, в червні 2015 року це ж судно, але під назвою «Вілга», постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Раніше повідомлялося, що 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

За даними СБУ, під час проведення слідчих дій було встановлено, що екіпаж танкера, який знаходився на борту, не порушував норми Морського права та закони України, тому підстав для їх затримання не було.

Екіпаж затриманого судна повернувся в Росію.