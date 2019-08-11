Під час обшуку судна в Херсоні прикордонники знайшли понад тисячу пачок сигарет



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Фото ДПСУ

Знайдений товар оцінили на суму 56 тисяч 250 гривень

Прикордонники Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України 10 серпня при огляді судна закордонного прямування знайшли на його борту понад тисячу пачок сигарет.

Про це повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов, пише «Крим.Реалії».

«В пункті пропуску для морського сполучення «Херсонський МТП» прикордонники Херсонського загону здійснили оформлення судна закордонного прямування. При огляді судна в нежитловому приміщенні прикордонники виявили приховані 1250 пачок стікерів марки «HEETS» для електронних сигарет ICOS», – повідомив Шевцов.

Прикордонники передали знахідку представникам митниці. Знайдений товар оцінили на суму 56 тисяч 250 гривень.

Напередодні повідомлялося, що в Херсоні проводяться обшуки на судні «Марія», яке постачало паливо для Чорноморського флоту РФ в окупований Крим.

Зазначалося, що в червні 2015 року це ж судно, але під назвою «Вилга», постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в р. Севастополь.