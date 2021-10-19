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    У Дерипаски прокоментували обшуки ФБР у Вашингтоні

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    ФБР проводить обшуки у двох будинках &ndash; у Нью-Йорку та Вашингтоні - У Дерипаски прокоментували обшуки ФБР у Вашингтоні
    ФБР проводить обшуки у двох будинках – у Нью-Йорку та Вашингтоні
    Фото: VOA

    Обшуки проводяться за двома ордерами, пов’язаними з американськими санкціями

    Представник російського олігарха Олега Дерипаски заявили, що ФБР проводить обшуки у двох будинках – у Нью-Йорку та Вашингтоні. Про це він повідомив Reuters.

    При цьому представник наголосив, що йдеться про будинки родичів Дерипаски, і він не є їхнім власником.

    За його словами, обшуки проводяться за двома ордерами, пов’язаними з американськими санкціями.

    Раніше NBC News повідомило про обшуки, що проходили в вашингтонському будинку, який нібито належить наближеному до Володимира Путіна олігарху Олегу Дерипасці.

    США запровадили санкції проти Дерипаски в 2018 році, пояснивши своє рішення тим, що бізнесмен – як і інші внесені тоді в список особи – займався «різноманітною зловмисною діяльністю» по всій земній кулі, представляючи інтереси російської влади. Зокрема, й через підтримку російської агресії в Україні.

    Також у червні цього року РНБО України запровадило санкції проти Дерипаски.

    В Україні Дерипаска є власником Миколаївського глиноземного заводу, і зараз інтереси цього підприємства в протистоянні з опонентами активно відстоюють в ефірах телеканалів Ріната Ахметова.

    ЗМІ писали, що саме Дерипаска познайомив Ахметова з американським політтехнологом Полом Манафортом, який згодом почав працювати на Віктора Януковича.

    Теги: РНБО санкції ФБР
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    У Дерипаски прокоментували обшуки ФБР у Вашингтоні