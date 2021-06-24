Україна запровадила санкції проти близького оточення Путіна

Санкції були введені на три роки

Санкції включають блокування активів, припинення торгових операцій

Україна запровадила санкції проти чиновників та олігархів, близьких до російського президента Володимира Путіна. Відповідний указ сьогодні підписав президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

До українського санкційного списку, який затвердили на засіданні Ради нацбезпеки й оборони, зокрема, потрапили брати Ротенберг та їх численні родичі, російський бізнесмен Олег Дерипаска, голова «Газпрому» Олексій Міллер, генеральний директор «Газпром-медіа Холдинг» Олександр Жаров та командувач Росгвардії Віктор Золотов.

Санкції включають блокування активів, припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження.

Санкції були введені на три роки.

Президент Володимир Зеленський також увів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти глави російської держкорпорації «Ростех» Сергія Чемезова. Відтепер ці санкції офіційно почали діяти.

Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій проти російських банків.

Нагадаємо, 23 червня, Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Ангели Меркель запросити на саміт глав держави ЄС Володимира Путіна. Її підтримав французький лідер Еммануель Макрон.

Додамо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Революцію Гідності в Україні нібито організували США. Після цього в країні стався «розкол».