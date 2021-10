ФБР прийшло з обшуком у будинок близького до Путіна олігарха

Агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) прийшли з обшуком у будинок російського олігарха Олега Дерипаски в Вашингтоні. Про це повідомляє NBC News.

Представник ФБР зазначив в коментарі виданню, що бюро проводить «правоохоронні дії в будинку», але не вдавався в деталі.

Breaking: FBI raiding home of Oleg Deripaska as per law enforcement. ⁦@NBCNews⁩ pic.twitter.com/nbKdhaFKh3