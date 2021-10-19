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    ФБР прийшло з обшуком у будинок близького до Путіна олігарха

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    Російський мільярдер Олег Дерипаска&nbsp;знаходиться у США під слідством - ФБР прийшло з обшуком у будинок близького до Путіна олігарха
    Російський мільярдер Олег Дерипаска знаходиться у США під слідством
    фото: nbcnews.com

    У квітні 2018 року мінфін США наклав санкції на мільярдера Олега Дерипаску

    Агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) прийшли з обшуком у будинок російського олігарха Олега Дерипаски в Вашингтоні. Про це повідомляє NBC News.

    Представник ФБР зазначив в коментарі виданню, що бюро проводить «правоохоронні дії в будинку», але не вдавався в деталі.

    У квітні 2018 року мінфін США наклав санкції на Дерипаску. Він знаходиться під слідством у справі про відмивання грошей і звинувачується в «загрозі життю конкурентів, незаконному прослуховуванні телефонних розмов з державним чиновником і участі в здирництві та рекеті».

    Також у червні цього року РНБО України запровадило санкції проти Дерипаски.

    В Україні Дерипаска є власником Миколаївського глиноземного заводу, і зараз інтереси цього підприємства в протистоянні з опонентами активно відстоюють в ефірах телеканалів Ріната Ахметова.

    ЗМІ писали, що саме Дерипаска познайомив Ахметова з американським політтехнологом Полом Манафортом, який згодом почав працювати на Віктора Януковича.

    Теги: Росія США путінський режим олігархи ФБР розслідування будинок Вашингтон
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    ФБР прийшло з обшуком у будинок близького до Путіна олігарха