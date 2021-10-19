ФБР прийшло з обшуком у будинок близького до Путіна олігарха

У квітні 2018 року мінфін США наклав санкції на мільярдера Олега Дерипаску

Агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) прийшли з обшуком у будинок російського олігарха Олега Дерипаски в Вашингтоні. Про це повідомляє NBC News.

Представник ФБР зазначив в коментарі виданню, що бюро проводить «правоохоронні дії в будинку», але не вдавався в деталі.

Breaking: FBI raiding home of Oleg Deripaska as per law enforcement. ⁦@NBCNews⁩ pic.twitter.com/nbKdhaFKh3 — Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021

У квітні 2018 року мінфін США наклав санкції на Дерипаску. Він знаходиться під слідством у справі про відмивання грошей і звинувачується в «загрозі життю конкурентів, незаконному прослуховуванні телефонних розмов з державним чиновником і участі в здирництві та рекеті».

Також у червні цього року РНБО України запровадило санкції проти Дерипаски.

В Україні Дерипаска є власником Миколаївського глиноземного заводу, і зараз інтереси цього підприємства в протистоянні з опонентами активно відстоюють в ефірах телеканалів Ріната Ахметова.

ЗМІ писали, що саме Дерипаска познайомив Ахметова з американським політтехнологом Полом Манафортом, який згодом почав працювати на Віктора Януковича.