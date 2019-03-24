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    У світі

    У Діснейленді збій у роботі ескалатора прийняли за теракт

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    Діснейленд у Парижі - У Діснейленді збій у роботі ескалатора прийняли за теракт
    Діснейленд у Парижі

    Відпочивальники в паризькому Діснейленді помилково прийняли гуркіт несправного агрегату за звуки пострілів

    Відвідувачі парку розваг у Парижі вчинили невелику тисняву, прийнявши шум несправного ескалатора за напад терористів.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Представник поліції розповів, що відпочивальники в паризькому Діснейленді помилково прийняли гуркіт несправного агрегату за звуки пострілів», - йдеться в повідомленні.

    Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що це була хибна тривога, і ніякої загрози громадянам пригода не несла. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Офіційні представники паризького Діснейленду поки не відповіли на запит про коментарі з приводу того, що сталося, резюмує ЗМІ.

    До слова, у п'ятницю на заході Німеччини правоохоронці затримали групу ймовірних ісламських екстремістів, які планували атаку з використанням транспорту та вогнепальної зброї.

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