У Діснейленді збій у роботі ескалатора прийняли за теракт
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Відпочивальники в паризькому Діснейленді помилково прийняли гуркіт несправного агрегату за звуки пострілів
Відвідувачі парку розваг у Парижі вчинили невелику тисняву, прийнявши шум несправного ескалатора за напад терористів.
Про це повідомляє Reuters.
«Представник поліції розповів, що відпочивальники в паризькому Діснейленді помилково прийняли гуркіт несправного агрегату за звуки пострілів», - йдеться в повідомленні.
Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що це була хибна тривога, і ніякої загрози громадянам пригода не несла. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Офіційні представники паризького Діснейленду поки не відповіли на запит про коментарі з приводу того, що сталося, резюмує ЗМІ.
До слова, у п'ятницю на заході Німеччини правоохоронці затримали групу ймовірних ісламських екстремістів, які планували атаку з використанням транспорту та вогнепальної зброї.