У Діснейленді збій у роботі ескалатора прийняли за теракт



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Діснейленд у Парижі

Відпочивальники в паризькому Діснейленді помилково прийняли гуркіт несправного агрегату за звуки пострілів

Відвідувачі парку розваг у Парижі вчинили невелику тисняву, прийнявши шум несправного ескалатора за напад терористів.

Про це повідомляє Reuters.

«Представник поліції розповів, що відпочивальники в паризькому Діснейленді помилково прийняли гуркіт несправного агрегату за звуки пострілів», - йдеться в повідомленні.

Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що це була хибна тривога, і ніякої загрози громадянам пригода не несла. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Офіційні представники паризького Діснейленду поки не відповіли на запит про коментарі з приводу того, що сталося, резюмує ЗМІ.

До слова, у п'ятницю на заході Німеччини правоохоронці затримали групу ймовірних ісламських екстремістів, які планували атаку з використанням транспорту та вогнепальної зброї.