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    У світі

    У Німеччині затримали групу ісламських екстремістів, що планували теракт

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    У Німеччині затримали групу ісламських екстремістів, що планували теракт

    Німецькі правоохоронці затримали 11 салафітів, яких підозрюють у підготовці терористичної атаки з використанням транспорту та вогнепальної зброї

    На заході Німеччини правоохоронці затримали групу ймовірних ісламських екстремістів, які планували атаку з використанням транспорту та вогнепальної зброї. Про це в п'ятницю, 22 березня, повідомив прокурор Франкфурта-на-Майні після рейду, в якому брали участь близько 200 поліцейських та спецпризначенців.

    Загалом внаслідок антитерористичної операції в федеральних землях Гессен та Рейнланд-Пфальц було затримано 11 осіб. Серед затриманих, зокрема, двоє 31-річних братів з Вісбадена та 21-річний чоловік з Оффенбаха.

    Наразі тривають слідчі дії щодо затриманих. За даними прокуратури, їх метою було «вбити якомога більше «невірних».

    Підозрюється, що затримані є салафітами - послідовниками надзвичайно радикальної форми сунітського ісламу.

    Як повідомило раніше німецьке Федеральне відомство із захисту конституції, з 2013 по 2018 рік кількість салафітів у Німеччині зросла вдвічі - до 11 тисяч. Чисельність салафітів продовжує зростати, найшвидшими темпами - в малих федеральних землях, зокрема в містах Берлін та Гамбург.

    Джерело: Deutsche Welle

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