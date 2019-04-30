У Гамбурзі автомобіль в'їхав у торговий центр: дев'ять постраждалих



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Водієм був чоловік, приблизно 85 років. Він отримав легкі поранення Фото: Hamburger Abendblatt

Дев'ятьох осіб, які були у стані шоку, за даними пожежної служби, передали медикам для огляду

У німецькому Гамбурзі автомобіль Mercedes GLC врізався у торговий центр - постраждали дев'ятеро осіб.

Про це повідомляє видання Hamburger Abendblatt.

Автомобіль у вівторок в'їхав у торговий центр AEZ у районі Поппенбюттель у Гамбурзі. Зазначено, що автомобіль пробив скляні двері і в'їхав у Galeria Kaufhof. Там Mercedes GLC зупинився прямо перед ескалаторами.

Водієм був чоловік, приблизно 85 років. Він отримав легкі поранення.

«Дев'ятьох осіб, які були у стані шоку, за даними пожежної служби, передали медикам для огляду», - пише видання. З будівлі довелося всіх евакуювати.

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