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    У світі

    У Гамбурзі автомобіль в'їхав у торговий центр: дев'ять постраждалих

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    Водієм був чоловік, приблизно 85 років. Він отримав легкі поранення - У Гамбурзі автомобіль в'їхав у торговий центр: дев'ять постраждалих
    Водієм був чоловік, приблизно 85 років. Він отримав легкі поранення
    Фото: Hamburger Abendblatt

    Дев'ятьох осіб, які були у стані шоку, за даними пожежної служби, передали медикам для огляду

    У німецькому Гамбурзі автомобіль Mercedes GLC врізався у торговий центр - постраждали дев'ятеро осіб.

    Про це повідомляє видання Hamburger Abendblatt.

    Автомобіль у вівторок в'їхав у торговий центр AEZ у районі Поппенбюттель у Гамбурзі. Зазначено, що автомобіль пробив скляні двері і в'їхав у Galeria Kaufhof. Там Mercedes GLC зупинився прямо перед ескалаторами.

    Водієм був чоловік, приблизно 85 років. Він отримав легкі поранення.

    «Дев'ятьох осіб, які були у стані шоку, за даними пожежної служби, передали медикам для огляду», - пише видання. З будівлі довелося всіх евакуювати.

    Нагадаємо, Вроцлавський суд арештував на три місяці таксиста, який у суботу навмисно протаранив велосипедиста-українця.

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