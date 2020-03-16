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    У світі

    У голови уряду Каталонії виявили коронавірус

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    Голова уряду Каталонії Кім Торра - У голови уряду Каталонії виявили коронавірус
    Голова уряду Каталонії Кім Торра

    Кім Торра перебуває в ізоляції, але продовжує працювати онлайн

    Голова уряду Каталонії Кім Торра отримав позитивний результат на коронавірус.

    Про це повідомляє каталонський уряд у Twitter.

    Кім Торра зазначив, що позитивний результат на COVID-19 отримав у понеділок, 16 березня. Посадовець перебуває в ізоляції.

    «Я пройшов тест на COVID-19, який дав позитивний результат на хворобу. Незважаючи на обмеження, я все ще працюю, щоб зупинити поширення коронавірусу, що є пріоритетом №1. Сьогодні вранці я зустрівся онлайн із представниками всіх парламентських груп, щоб тримати їх у курсі ситуації», – повідомив Торра.

    Сьогодні повідомили, що в Іспанії від коронавірусу помер 21-річний тренер Франсіско Гарсія, який працював у системі іспанського любительського клубу «Атлетіко Портада Альта».

     

    здоров'я медицина коронавірус
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