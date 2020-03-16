В Іспанії від коронавірусу помер 21-річний тренер



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Фото: marca.com

Гарсія перебував в зоні ризику, оскільки раніше страждав від онкологічного захворювання

Тренер Франсіско Гарсія, який працював в системі іспанського любительського клубу «Атлетіко Портада Альта», помер від коронавірусу, повідомляє Marca.

Спеціаліст дізнався про зараження кілька днів тому. На момент смерті йому був 21 рік. У своєму клубі він займав посаду тренера дитячої команди.

Відзначається, що Гарсія перебував в зоні ризику, оскільки раніше страждав від онкологічного захворювання. Тренер помер в лікарні в Малазі напередодні, 15 березня. При цьому незадовго до смерті він перебував у стабільному стані і спілкувався з родиною.

Нагадаємо, що коронавірус, що спричиняє пневмонію COVID-19, виявили у гравця баскетбольної команди мадридського «Реалу» Трея Томкінса, оскільки баскетболісти та футболісти мають спільну базу - було прийнято рішення ізолювати усіх.

Також повідомляється, що інфіковані п’ять гравців «Валенсії», зокрема Ієзекіїль Гарай та Ільякім Мангаля.

Спочатку сезон в Прімері хотіли зупинити до квітня, але ситуація з пандемією не дасть так швидко повернутись у гру. На даний момент у Прімері лідирує «Барселона», яка випереджає на два очки «Реал», який виграв у каталонців сезонну серію.