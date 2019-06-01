У Гондурасі протестувальники підпалили шини біля посольства США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полум'я сягало заввишки п'яти метрів, випускаючи щільні стовпи чорного диму

Інцидент стався в ході акцій протесту вчителів і лікарів, яка триває у столиці Гондурасу вже другий день

Учасники акцій в столиці Гондурасу Тегусігальпі підпалили шини біля входу до головної будівлі посольства США.

Про це повідомляє El Nuevo Herald.

«Демонстранти, які беруть участь в акціях протесту вчителів і лікарів у Гондурасі, зібрались у п'ятницю біля посольство США в Тегусігальпі та спалили шини біля входу до його головної будівлі», - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався в ході акцій протесту вчителів і лікарів, яка триває у столиці Гондурасу вже другий день. Працівники соціальної сфери висловлюють невдоволення законами про освіту та охорону здоров'я.

Зазначається, що протестувальники, які приховували свої обличчя, позносили до входу в посольство автомобільні шини та підпалили їх. «Полум'я сягало заввишки п'яти метрів, випускаючи щільні стовпи чорного диму», - пише видання.

Пожежники прибули через 15 хвилин і загасили вогонь. Про постраждалих чи затриманих не повідомляється.

В Гондурасі другий день поспіль тривають страйки вчителів і лікарів, які виступають проти приватизації сфер освіти та охорони здоров'я.

До слова, 29 травня на площі Ринок у Львові група осіб, зламавши замок вхідних дверей, пройшла у приміщення міської ради.

Протестувальники, зокрема, побили директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка. Його госпіталізували з травмою селезінки.