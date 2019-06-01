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    У світі

    У Гондурасі протестувальники підпалили шини біля посольства США

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    <p>Полум'я сягало заввишки п'яти метрів, випускаючи щільні стовпи чорного диму</p> - У Гондурасі протестувальники підпалили шини біля посольства США

    Полум'я сягало заввишки п'яти метрів, випускаючи щільні стовпи чорного диму

    Інцидент стався в ході акцій протесту вчителів і лікарів, яка триває у столиці Гондурасу вже другий день

    Учасники акцій в столиці Гондурасу Тегусігальпі підпалили шини біля входу до головної будівлі посольства США.

    Про це повідомляє El Nuevo Herald.

    «Демонстранти, які беруть участь в акціях протесту вчителів і лікарів у Гондурасі, зібрались у п'ятницю біля посольство США в Тегусігальпі та спалили шини біля входу до його головної будівлі», - йдеться в повідомленні.

    Інцидент стався в ході акцій протесту вчителів і лікарів, яка триває у столиці Гондурасу вже другий день. Працівники соціальної сфери висловлюють невдоволення законами про освіту та охорону здоров'я.

    Зазначається, що протестувальники, які приховували свої обличчя, позносили до входу в посольство автомобільні шини та підпалили їх. «Полум'я сягало заввишки п'яти метрів, випускаючи щільні стовпи чорного диму», - пише видання.

    Пожежники прибули через 15 хвилин і загасили вогонь. Про постраждалих чи затриманих не повідомляється.

    В Гондурасі другий день поспіль тривають страйки вчителів і лікарів, які виступають проти приватизації сфер освіти та охорони здоров'я.

    До слова, 29 травня на площі Ринок у Львові група осіб, зламавши замок вхідних дверей, пройшла у приміщення міської ради.

    Протестувальники, зокрема, побили директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка. Його госпіталізували з травмою селезінки.

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