Штурм Львівської мерії: протестувальники побили посадовця міськради



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Лікарі наполягають на госпіталізації посадовця

Директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка госпіталізували з травмою селезінки, - ЗМІ

У Львові протестувальники побили директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка. Його госпіталізували з травмою селезінки.

Про це повідомила прес-служба міської ради.

«Після побиття псевдоактивістами, які сьогодні виламали двері до ратуші та прорвались усередину, директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка госпіталізували із травмою селезінки», - йдеться у повідомленні.

Після медичного огляду лікарі наполягли на госпіталізації посадовця - попередньо на кілька днів.

Як повідомлялося, вранці 29 травня до протестувальників, які зібралися під дверима ратуші, вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Протестувальники не захотіли слухати посадовців міської ради та виламали двері до міської ради. Почалася штовханина та бійка. Протестувальники кинули на землю Бойка та застосували до нього силу. Також під час штурму псевдоактивісти побили кількох працівників Муніципальної варти, виламали двері в Центр надання адміністративних послуг.

Акція протесту під ратушею розпочалася ще 23 травня, коли повинна була відбутися сесія міськради. Її проводили підприємці-власники та працівники МАФів, яким міськрада заборонила торгувати алкоголем. Учасники акції перекрили рух трамваїв через площу Ринок, викотивши на колії металеві діжки, які слугували їм барабанами.

Сесію тоді перенесли у зв'язку із похороном засновника легендарної «Дзиґи» Маркіяна Іващишина. Наступного дня активісти зірвали засідання виконкому міськради, вдершись до мерії і обливши фарбою членів виконкому.

Тепер акцію оголосили безстроковою, надавши їй нових вимог.