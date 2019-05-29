У Львові протестувальники виламали двері до ратуші (фото, відео)



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Протестувальники не захотіли слухати посадовців міської ради та почали виламувати двері Фото: прес-служба Львівської міської ради

Через дії мітингувальників вагітній працівниці міської ради стало погано

У Львові особи, які напередодні під час засідання виконавчого комітету облили посадовців міської ради невідомою рідиною, ймовірно - фарбою, в середу, 29 травня, виламали двері до ратуші та ввірвались всередину.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Зазначається, що до протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

«Конструктивної розмови не вийшло. Протестувальники не захотіли слухати посадовців та почали виламувати двері до міської ради. Почалася штовханина та бійка», - заявили в міськраді.

Повідомляється, що через дії протестувальників вагітній працівниці міської ради стало погано, для неї викликали «швидку».

Як повідомляє Zaxid.net, Львівську міську раду штурмом захопила група спортивних молодиків, які назвали себе представниками організацій «Національний корпус», «Розвиток громади» та «Українська спілка учасників АТО», «Сокіл».

За інформацією видання, кілька десятків протестувальників близько 10:40 прийшли під стіни ратуші. Вони відмовились спілкуватися з представниками мерії на вулиці і почали вимагати впустити їх у велику сесійну залу та покликати заступника міського голови з питання ЖКГ Сергія Бабака.

Коли протестувальникам відмовили, вони почали виламувати двері ратуші.

За кілька хвилин молодикам вдалося виламати двері. Вони розділились на кілька груп та направились до кабінетів міського голови Андрія Садового, в.о. заступниці міського голови з гуманітарних питань Галини Слічної та заступника міського голови з питань ЖКГ Сергія Бабака.

Нагадаємо, раніше лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що його хочуть усунути з посади міського голови Львова.