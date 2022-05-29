У горах Непалу розбився літак з 22 пасажирами на борту

Рятувальники проводять пошуки літака за допомогою армійського та приватних вертольотів

Рятувальники знайшли у горах Непалу літак, що виконував 15-хвилинни рейс за популярним туристичним маршрутом. Про це повідомляє Associated Press.

Літак Tara Air, що виконував у Непалі 15-хвилинний рейс до гірського містечка Джомсом з курортного міста Покхара, втратив зв'язок з аеропортом через 12 хвилин після злету. На борту було 22 людей, а сам літак мав би перебувати на вистоті 3,9 км.

На борту літака було шестеро іноземців – чотири індійці та двоє німців.

Уламки повітряного судна виявили в окрузі Мягді через чотири години після початку пошуково-рятувальної операції, пише The Katmandou Post.

Як повідомив представник збройних сил країни бригадний генерал Тара Бахадур Каркі (Tara Bahadur Karki), усі 23 людини, які перебували на борту літака, загинули.

За словами представника поліції Пхула Кумара Тхапа Магара (Phool Kumar Thapa Magar), який одним з перших виявив місце катастрофи, уламки лежать у важкодоступному гірському районі і розкидані на площі близько двохсот квадратних метрів.

«Після падіння сталася пожежа», – додав він, уточнивши, що погода в цьому районі дуже погана.

Останні кілька днів в цьому районі дощило, однак польоти відбувалися в штатному режимі.

Маршрут з Покхара, що за 200 км від столиці Непалу Катманду, до Джомсом популярний серед туристів. Він пролягає між горами.

Нагадаємо, в Забайкальському краї Росії 1 травня впав вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 15 пожежників. Як пишуть росЗМІ, одна людина загинула, п'ятеро постраждали.