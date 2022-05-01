На Забайкаллі гепнувся вертоліт з російськими рятувальниками (відео)

На борту вертольота були рятувальники з Благовіщенська, які прибули гасити лісові пожежі

На борту Мі-8 перебували 15 осіб

У Забайкальському краї Росії 1 травня впав вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 15 пожежників. Як пишуть росЗМІ, одна людина загинула, п'ятеро постраждали.

За попередньою інформацією, на борту були рятувальники з Благовіщенська, які прибули гасити лісові пожежі. Відомо, що загиблий – 46-річний пожежник-десантник Аркадій Лакушин. Пілот не постраждав.

При посадці у місті Могочі у вертольота почалися технічні проблеми. Люди почали вистрибувати на ходу, що врятувало їх від загибелі.

Відомо, що у Росії регулярно трапляються подібні авіакатастрофи. Так, у червні минулого року у Ленінградській області розбився військовий гелікоптер Мі-8. Тоді загинули три людини.

А у серпні на території Астраханської області упав військовий же літак МіГ-29. Пілот повітряного судна не вижив.

Нагадаємо, 28 квітня цього року у Саратовській області Росії розбився вертоліт. Авіакатастрофа гвинтокрила сталася на території природного парку «Кумисна поляна».