  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Забайкаллі гепнувся вертоліт з російськими рятувальниками (відео)

    На борту вертольота були рятувальники з Благовіщенська, які прибули гасити лісові пожежі - На Забайкаллі гепнувся вертоліт з російськими рятувальниками (відео)
    На борту вертольота були рятувальники з Благовіщенська, які прибули гасити лісові пожежі
    скріншот з відео

    На борту Мі-8 перебували 15 осіб

    У Забайкальському краї Росії 1 травня впав вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 15 пожежників. Як пишуть росЗМІ, одна людина загинула, п'ятеро постраждали.

    За попередньою інформацією, на борту були рятувальники з Благовіщенська, які прибули гасити лісові пожежі. Відомо, що загиблий – 46-річний пожежник-десантник Аркадій Лакушин. Пілот не постраждав.

    При посадці у місті Могочі у вертольота почалися технічні проблеми. Люди почали вистрибувати на ходу, що врятувало їх від загибелі.

    Відомо, що у Росії регулярно трапляються подібні авіакатастрофи. Так, у червні минулого року у Ленінградській області розбився військовий гелікоптер Мі-8. Тоді загинули три людини.

    А у серпні на території Астраханської області упав військовий же літак МіГ-29. Пілот повітряного судна не вижив.

    Нагадаємо, 28 квітня цього року у Саратовській області Росії розбився вертоліт. Авіакатастрофа гвинтокрила сталася на території природного парку «Кумисна поляна».

    Теги: росія окупанти авіакатастрофа літак вертоліт рятувальники #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Забайкаллі гепнувся вертоліт з російськими рятувальниками (відео)