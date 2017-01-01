У Греції мігранти влаштували бійку — загинула одна людина

Інцидент стався в будинку, який знімають афганські біженці

На грецькому острові Лесбос під час сутичок між десятьма мігрантами загинула людина, ще троє були травмовані. Про це повідомляє Ekathimerini. У місцевій поліції повідомили, що причини сутички, в якій загинув мігрант, невідомі. [READ_MORE] Інцидент стався 26 листопада неподалік табору біженців Морія, в будинку, який знімають



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Фото: DW Табір "Морія", Лесбос

Інцидент стався в будинку, який знімають афганські біженці

На грецькому острові Лесбос під час сутичок між десятьма мігрантами загинула людина, ще троє були травмовані. Про це повідомляє Ekathimerini.

У місцевій поліції повідомили, що причини сутички, в якій загинув мігрант, невідомі.

Інцидент стався 26 листопада неподалік табору біженців Морія, в будинку, який знімають афганські біженці.

Згідно з офіційними даними, більш ніж 8 500 біженців та інших мігрантів перебувають на Лесбосі, очікуючи на обробку їхніх заявок щодо статусу.

У таборах на острові перебуває близько 6,6 тис. людей. Місця утримання розраховані лише на 2,3 тис. осіб.

Джерело: Громадське