Главою уряду став Іраклі Гарібашвілі, чию кандидатуру підтримав грузинський парламент.

У Грузії парламент затвердив склад нового уряду. Прем'єр-міністром став Іраклі Гарібашвілі.

Про це повідомляють Новини Грузії.

Кандидатуру Гарібашвілі підтримали 89 депутатів, при цьому двоє парламентаріїв виступили проти. Для вираження довіри необхідно 75 голосів.

На цей момент склад уряду Грузії оновлений двома міністрами - міністром інфраструктури замість Майї Цкітішвілі став Іраклі Карселадзе, а Міністерство оборони, яке до недавнього часу очолював Гарібашвілі, очолить його заступник - Джуаншер Бурчуладзе.

Нагадаємо, що раніше в Грузії затримали протестувальників за спробу розбити намети біля парламенту. Прихильники опозиційних партій, а також громадські активісти намагалися розбити намети біля парламенту з вимогою проведення дострокових парламентських виборів.

До слова, грузинський парламент прийняв рішення про призупинення депутатської недоторканності Ніки Мелії – голови партії Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух».

Нагадаємо, у лютому Саакашвілі спровокував черговий скандал: МЗС відреагувало на заяву колишнього президента Грузії.