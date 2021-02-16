Парламент Грузії зняв недоторканість з очільника партії Саакашвілі

Тепер прокуратура Грузії має можливість звернутися до суду з клопотанням про арешт Ніки Мелії

Грузинський парламент прийняв рішення про призупинення депутатської недоторканності Ніки Мелії – голови партії Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух».

Про це повідомляє Грузія Online.

Після цього рішення парламенту прокуратурі надається можливість звернутися до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу щодо Мелії, у вигляді взяття під варту.

27 червня 2019 року Ніка Мелія, який був притягнутий до кримінальної відповідальності за «керівництво та участь у насильстві, скоєному групою осіб», був засуджений міським судом Тбілісі до стягнення застави в розмірі 30 000 ларі та додаткових обмежувальних заходів, включаючи електронний моніторинг. Проте 1 листопада 2020 року Мелія зняв із себе браслет для електронного спостереження.

Тоді прокуратура зажадала посилення запобіжного заходу. Рішенням суду від 3 листопада 2020 року розмір застави, накладеної на Мелію як запобіжний захід, був збільшений на 40 тисяч ларі. Термін оплати – 50 днів.

Мелію було викликано до генеральної прокуратури 5 лютого 2021 року з метою попередження про наслідки недотримання умов застави, але він не з'явився. Того ж дня прокуратура надала Мелії додатковий тиждень на виконання умов застави.

За інформацією відомства, в разі несплати прокуратура звернеться до суду з клопотанням про його тримання під вартою. Термін для сплати решти застави у Мелії закінчився 12 лютого.

«Єдиний національний рух» – колишня провідна правоцентристська партія та найбільша опозиційна сила Грузії. Протягом 2004 – 2012 років була правлячою партією в країні, однак після поразки на виборах у 2012-у вона втратила більшість у парламенті.

До слова, у лютому Саакашвілі спровокував черговий скандал: МЗС відреагувало на заяву колишнього президента Грузії.