  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Європарламенті підтримали припинення будівництва «Північного потоку-2»

    • Розсилка
    У Європарламенті зазначили, що політика РФ виражається у використанні її енергетичних ресурсів як політичного впливу і тиску - У Європарламенті підтримали припинення будівництва «Північного потоку-2»
    У Європарламенті зазначили, що політика РФ виражається у використанні її енергетичних ресурсів як політичного впливу і тиску

    «Північний потік-2» посилює залежність ЄС від поставок російського газу, ставить під загрозу внутрішній ринок ЄС, - доповідь

    В Європейському парламенті заявили про необхідність згорнути здійснення проекту будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». Про це йдеться в доповіді Європарламенту, опублікованому на сайті організації.

    У тексті доповіді йдеться, що «газопровід «Північний потік-2» посилює залежність ЄС від поставок російського газу, ставить під загрозу внутрішній ринок ЄС і не відповідає положенням енергетичної політики ЄС та її стратегічним інтересам - і тому повинен бути зупинений».

    Читайте також

    У Європарламенті при цьому ще раз зазначили, що «політика РФ виражається у використанні її енергетичних ресурсів як політичногоінструменту для надання, підтримки і посилення свого політичного впливу і тиску на зону, що РФ вважає своєю сферою впливу. А також для впливу на кінцевих споживачів».

    У доповіді також наголошується, що «ніякі нові проекти не повинні здійснюватися без попередньої юридичної оцінки їх правового відповідності законодавству ЄС і узгодженим політичним пріоритетам».

    Крім того, в документі йдеться, що «ЄС потрібно продемонструвати стійку внутрішню солідарність, коли справа стосується її енергетичної безпеки. Сильна залежність ЄС від викопного палива підриває вироблення збалансованого, послідовного і заснованого на європейських цінностях підходу щодо Росії».

    Нагадаємо, США планують ввести санкції стосовно компаній, що займаються «Північним потоком-2».

    Раніше повідомлялося, що ПАТ «Газпром» заявив, що газопровід «Північний потік-2» побудований на одну третину. Загальна протяжність покладених на дно Балтійського моря труб газопроводу зараз становить 818 км.

    Читайте також
    ЄС Росія США Газпром санкції Європарламент ринок політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ