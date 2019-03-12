У Європарламенті підтримали припинення будівництва «Північного потоку-2»



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У Європарламенті зазначили, що політика РФ виражається у використанні її енергетичних ресурсів як політичного впливу і тиску

«Північний потік-2» посилює залежність ЄС від поставок російського газу, ставить під загрозу внутрішній ринок ЄС, - доповідь

В Європейському парламенті заявили про необхідність згорнути здійснення проекту будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». Про це йдеться в доповіді Європарламенту, опублікованому на сайті організації.

У тексті доповіді йдеться, що «газопровід «Північний потік-2» посилює залежність ЄС від поставок російського газу, ставить під загрозу внутрішній ринок ЄС і не відповідає положенням енергетичної політики ЄС та її стратегічним інтересам - і тому повинен бути зупинений».

У Європарламенті при цьому ще раз зазначили, що «політика РФ виражається у використанні її енергетичних ресурсів як політичногоінструменту для надання, підтримки і посилення свого політичного впливу і тиску на зону, що РФ вважає своєю сферою впливу. А також для впливу на кінцевих споживачів».

У доповіді також наголошується, що «ніякі нові проекти не повинні здійснюватися без попередньої юридичної оцінки їх правового відповідності законодавству ЄС і узгодженим політичним пріоритетам».

Крім того, в документі йдеться, що «ЄС потрібно продемонструвати стійку внутрішню солідарність, коли справа стосується її енергетичної безпеки. Сильна залежність ЄС від викопного палива підриває вироблення збалансованого, послідовного і заснованого на європейських цінностях підходу щодо Росії».

Нагадаємо, США планують ввести санкції стосовно компаній, що займаються «Північним потоком-2».

Раніше повідомлялося, що ПАТ «Газпром» заявив, що газопровід «Північний потік-2» побудований на одну третину. Загальна протяжність покладених на дно Балтійського моря труб газопроводу зараз становить 818 км.