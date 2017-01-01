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    У Європарламенті закликали до бойкоту чемпіонату світу з футболу в Росії

    Ребекка Гармс впевнена, що Росія не заслуговує на проведення турніру
    Депутат Європарламенту від партії «зелених» Ребекка Гармс закликала політиків і звичайних глядачів бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії. Про це вона заявила в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung в суботу, 2 грудня. За словами Гармс, Росія - не та країна, в якій варто проводити подібний турнір. Політик зазначила, що
    • Сьогодні, 08:19
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    <p>Ребекка Гармс</p> <div></div>

    Ребекка Гармс

    Ребекка Гармс впевнена, що Росія не заслуговує на проведення турніру

    Депутат Європарламенту від партії «зелених» Ребекка Гармс закликала політиків і звичайних глядачів бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії. Про це вона заявила в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung в суботу, 2 грудня.

    За словами Гармс, Росія - не та країна, в якій варто проводити подібний турнір. Політик зазначила, що російському президенту Володимиру Путіну «дістанеться занадто багато уваги» завдяки світової першості.

    «Він купається в променях слави в присутності іноземних гостей і продовжує проводити свою антидемократичну політику», - додала Гармс і нагадала про втручання Росії в справи України і Сирії. Також вона розкритикувала ставлення в Росії до опозиції і меншин.

    Гармс назвала «зразковим» вчинок колишнього президента Німеччини Йоахіма Гаука, який відмовився відвідати зимові Олімпійські ігри в Сочі в 2014 році. «Його приклад варто наслідувати і в майбутньому році під час чемпіонату світу з футболу», - додала вона.

    Політик розкритикувала також Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА), оскільки та проігнорувала звинувачення Росії в корупції і допінгу і не послухала закликів перенести чемпіонат в іншу країну.

    25 листопада інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков заявив, що готовий надати ФІФА нові дані про застосування допінгу російськими футболістами. Йдеться про десятки російських гравців, включно з членами збірної Росії, пише Daily Mail.

    У самій Росії запевняють, що WADA не має претензій у питанні підготовки до Чемпіонату світу.

    Джерело: Deutsche Welle

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