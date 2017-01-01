У Європарламенті закликали до бойкоту чемпіонату світу з футболу в Росії

Ребекка Гармс впевнена, що Росія не заслуговує на проведення турніру

Депутат Європарламенту від партії «зелених» Ребекка Гармс закликала політиків і звичайних глядачів бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії. Про це вона заявила в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung в суботу, 2 грудня. За словами Гармс, Росія - не та країна, в якій варто проводити подібний турнір. Політик зазначила, що



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Ребекка Гармс

Ребекка Гармс впевнена, що Росія не заслуговує на проведення турніру

Депутат Європарламенту від партії «зелених» Ребекка Гармс закликала політиків і звичайних глядачів бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії. Про це вона заявила в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung в суботу, 2 грудня.

За словами Гармс, Росія - не та країна, в якій варто проводити подібний турнір. Політик зазначила, що російському президенту Володимиру Путіну «дістанеться занадто багато уваги» завдяки світової першості.

«Він купається в променях слави в присутності іноземних гостей і продовжує проводити свою антидемократичну політику», - додала Гармс і нагадала про втручання Росії в справи України і Сирії. Також вона розкритикувала ставлення в Росії до опозиції і меншин.

Гармс назвала «зразковим» вчинок колишнього президента Німеччини Йоахіма Гаука, який відмовився відвідати зимові Олімпійські ігри в Сочі в 2014 році. «Його приклад варто наслідувати і в майбутньому році під час чемпіонату світу з футболу», - додала вона.

Політик розкритикувала також Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА), оскільки та проігнорувала звинувачення Росії в корупції і допінгу і не послухала закликів перенести чемпіонат в іншу країну.

25 листопада інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорій Родченков заявив, що готовий надати ФІФА нові дані про застосування допінгу російськими футболістами. Йдеться про десятки російських гравців, включно з членами збірної Росії, пише Daily Mail.

У самій Росії запевняють, що WADA не має претензій у питанні підготовки до Чемпіонату світу.

Джерело: Deutsche Welle