У Росії запевняють, що WADA не має претензій у питанні підготовки до Чемпіонату світу
- Сьогодні, 11:44
-
Розсилка
Принаймні, про це це заявляє директор оргкомітету «Росія-2018»
Жодних претензій у Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у питаннях підготовки до Чемпіонату світу з футболу у Росії немає.
Про це заявив генеральний директор оргкомітету «Росія-2018» Олексій Сорокін.
Під час Кубку конфедерацій-2017 глава Німецького футбольного союзу Райнхард Гріндель заявив, що допінг-контроль на Чемпіонаті світу повинен проводитися без участі ФІФА та Росії.
У четвер, 30 листопада, керівник медичного департаменту ФІФА Мішель Д'Оге підтвердив, що російські фахівці не будуть допущені до процесів допінг-тестування на ЧС-2018.
«Давайте так, все це питання – зона відповідальності ФІФА у глобальному сенсі, оргкомітет ніяк цього питання не стосується. Але вже давно відомо, що проби будуть відправлятися у лабораторію WADA у Лозанну», - сказав Сорокін.
«Жодних претензій у Міжнародного антидопінгового агентства у питаннях підготовки до Чемпіонату світу у Росії немає», - додав він.
Нагадаємо, була інформація, що є докази застосування допінгу в російському футболі.
Водночас, американські ЗМІ пишуть, що Росія і сама може бойкотувати Олімпіаду-2018.
Джерело: Р-Спорт