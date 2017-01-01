У Росії запевняють, що WADA не має претензій у питанні підготовки до Чемпіонату світу

Принаймні, про це це заявляє директор оргкомітету «Росія-2018»

Жодних претензій у Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у питаннях підготовки до Чемпіонату світу з футболу у Росії немає. Про це заявив генеральний директор оргкомітету «Росія-2018» Олексій Сорокін. Під час Кубку конфедерацій-2017 глава Німецького футбольного союзу Райнхард Гріндель заявив, що допінг-контроль на Чемпіонаті



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Принаймні, про це це заявляє директор оргкомітету «Росія-2018»

Жодних претензій у Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у питаннях підготовки до Чемпіонату світу з футболу у Росії немає.

Про це заявив генеральний директор оргкомітету «Росія-2018» Олексій Сорокін.

Під час Кубку конфедерацій-2017 глава Німецького футбольного союзу Райнхард Гріндель заявив, що допінг-контроль на Чемпіонаті світу повинен проводитися без участі ФІФА та Росії.

У четвер, 30 листопада, керівник медичного департаменту ФІФА Мішель Д'Оге підтвердив, що російські фахівці не будуть допущені до процесів допінг-тестування на ЧС-2018.

«Давайте так, все це питання – зона відповідальності ФІФА у глобальному сенсі, оргкомітет ніяк цього питання не стосується. Але вже давно відомо, що проби будуть відправлятися у лабораторію WADA у Лозанну», - сказав Сорокін.

«Жодних претензій у Міжнародного антидопінгового агентства у питаннях підготовки до Чемпіонату світу у Росії немає», - додав він.

Нагадаємо, була інформація, що є докази застосування допінгу в російському футболі.

Водночас, американські ЗМІ пишуть, що Росія і сама може бойкотувати Олімпіаду-2018.

Джерело: Р-Спорт