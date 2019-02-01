У Кабо-Верде затримали 11 російських моряків, які перевозили 9,5 тонни кокаїну
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Cудно йшло під прапором Панами
У порту столиці Кабо-Верде затримали 11 російських моряків через те, що поліція виявила на їхньому судні 9,5 тонн кокаїну.
Про це повідомляє агентство Reuters.
У посольстві Росії підтвердили факт затримання моряків.
У поліції пояснили, що судно курсувало до Марокко та Південної Америки.
Судно зробило вимушену зупинку в порту Прая, столиці держави. Це сталося після того, як один із членів екіпажу помер з невстановленої причини. Після прибуття в порт, місцева поліція виявила на борту 9,5 тонни кокаїну.
За даними посольства Росії в Кабо-Верде, імовірно з цієї причини затримані знаходяться на судні члени екіпажу.
Про звинувачення проти затриманих росіян або про обрання їм запобіжного заходу наразі не повідомляється.