У Кабо-Верде затримали 11 російських моряків, які перевозили 9,5 тонни кокаїну



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Cудно йшло під прапором Панами

У порту столиці Кабо-Верде затримали 11 російських моряків через те, що поліція виявила на їхньому судні 9,5 тонн кокаїну.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У посольстві Росії підтвердили факт затримання моряків.

У поліції пояснили, що судно курсувало до Марокко та Південної Америки.

Судно зробило вимушену зупинку в порту Прая, столиці держави. Це сталося після того, як один із членів екіпажу помер з невстановленої причини. Після прибуття в порт, місцева поліція виявила на борту 9,5 тонни кокаїну.

За даними посольства Росії в Кабо-Верде, імовірно з цієї причини затримані знаходяться на судні члени екіпажу.

Про звинувачення проти затриманих росіян або про обрання їм запобіжного заходу наразі не повідомляється.