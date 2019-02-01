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    У світі

    У Кабо-Верде затримали 11 російських моряків, які перевозили 9,5 тонни кокаїну

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    У Кабо-Верде затримали 11 російських моряків, які перевозили 9,5 тонни кокаїну

    Cудно йшло під прапором Панами

    У порту столиці Кабо-Верде затримали 11 російських моряків через те, що поліція виявила на їхньому судні 9,5 тонн кокаїну.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    У посольстві Росії підтвердили факт затримання моряків.

    У поліції пояснили, що судно курсувало до Марокко та Південної Америки.

    Судно зробило вимушену зупинку в порту Прая, столиці держави. Це сталося після того, як один із членів екіпажу помер з невстановленої причини. Після прибуття в порт, місцева поліція виявила на борту 9,5 тонни кокаїну.

    За даними посольства Росії в Кабо-Верде, імовірно з цієї причини затримані знаходяться на судні члени екіпажу.

    Про звинувачення проти затриманих росіян або про обрання їм запобіжного заходу наразі не повідомляється.

    поліція порт Марокко
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