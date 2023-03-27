Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ядерна зброя у Білорусі: втіха для пропагандистів та останній шанс для Росії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ядерна зброя у Білорусі: втіха для пропагандистів та останній шанс для Росії
У ядерних погрозах російський диктатор вирішив ще дужче підвищити ставки
фото: euronews.com

Загроза озброїти Лукашенка гранатою з ядерним зарядом швидше жест розпачу Путіна на тлі невдач на фронті

Президент Росії Володимир Путін оголосив, що країна-агресорка розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для якої мають підготувати до липня. Москва начебто уже переобладнала 10 білоруських літаків для застосування цього виду озброєння, також вона передала Мінську ракетні комплекси «Іскандер», які здатні нести такі заряди. 

Який вплив має Китай?

У ядерних погрозах російський диктатор вирішив ще дужче підвищити ставки – порушити Договір про нерозповсюдження, оголосивши про намір розмістити тактичне ядерне озброєння на території Білорусі. Прикметно, що такий крок очільник Росії ухвалив одразу після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви. А місяць тому Пекін відвідував білоруський диктатор Олександр Лукашенко

Укотре після переговорів Путіна та Сі відбувається ескалація. Після їхніх домовленостей напередодні пекінської Олімпіади в лютому 2022 року почалося російське вторгнення в Україну. Після їхньої зустрічі в узбецькому Самарканді глава Кремля оголосив про часткову мобілізацію. Тепер, коли завершилися московські перемовини двох президентів, Росія вирішила створити ядерне сховище в Білорусі.

Напади величі у білорусів

Після слів Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі тамтешні пропагандисти почали просувати в етер чергову маячню. Так, Григорій Азарьонок заявив, що тепер Мінськ може застосувати ядерну проти агресорів.

«Ну що ворожини, рохкайте: Білорусь – ядерна держава. Країна, яка володіє можливістю, у випадку нападу на її територію, відповісти тактичною ядерною зброєю», – щасливо й радісно сказав Азарьонок.

Проросійський пропагандист продовжив просувати і тезу своїх колег із московського телебачення, залякуючи Захід. Він пригрозив країнам ЄС застосуванням ядерної зброї.

«Буде плавитися Варшава і потоне Вільнюс. Ми подивимося на матовий захід сонця та сходження чумного гриба на польському болоті. І так відбудеться таємне. Не лізьте, панове, бо опромінимо», – додав білорус із усмішкою на обличчі.

Останній шанс Росії

Водночас ядерний шантаж Путіна – це останній шанс для Росії спробувати повернути ситуацію на свою користь і єдина карта, яка залишається у руці кремлівського диктатора Путіна. Через це він продовжує піднімати ставки і, зокрема, його посіпака Медвєдєв говорить про ядерну війну як про єдиний спосіб вирішення усіх проблем. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії Володимир Огризко.

За його словами, гучні заяви Путіна – це лише чергова спроба нейтралізувати «тверезий» Захід.

«Тут насправді все ж йдеться про речі, які пов’язані з критичною ситуацією для Москви на полі бою. Наступ, який голосно оголошувався в Росії, фактично захлинувся, результатів на полі бою немає. З іншого боку, навпаки є чіткі підтвердження, що ЗСУ, Сили опору концентрують свої можливості і я пружина колись вистрелить», – наголосив Огризко.

Також він вважає, що самопроголошений білоруський президент Лукашенко, вже давно не є гравцем та немає права голосу.

«Голосу Лукашенка вже давно немає, давайте будемо відвертими. Він не є гравцем, не є тим, хто може у цьому випадку щось говорити. Про трактори – так, про добрива – так, а про ядерну зброю – ні», – розповів експерт.

Блеф Путіна

При цьому в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що заява Путіна – просто чергова інформаційна операція, продовження тактики ядерного шантажу Західної Європи, щоб змусити згорнути військову допомогу Україні.

У Вашингтоні також дотримуються думки, що російський диктатор блефує. «Ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або переміщував якусь ядерну зброю», – заявив CNN координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Уже зараз зрозуміло, що шантаж не вдався – нова загроза Путіна лише посилить міжнародну ізоляцію Росії. Загроза озброїти Лукашенка гранатою з ядерним зарядом виглядає швидше як жест розпачу на тлі невдач на фронті та переговорів із КНР, які, схоже, так і не призвели до військової допомоги Кремлю.

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін оголосив, що країна-агресорка розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

До слова, Пентагон відреагував на заяву Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння.

Як повідомлялося, Україна вимагає скликати Радбез ООН через заяви Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі. 

Читайте також: Розміщення ядерної зброї у Білорусі: ISW пояснив задум Путіна
Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко путін ядерна зброя диктатор пропагандист шантаж

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Адигеї було знайдено НЛО
Опубліковано кадри невстановленого літального апарата, що впав у Адигеї
28 лютого, 10:49
Ракетний удар по Запоріжжю: загинула семимісячна дитина
Ракетний удар по Запоріжжю: загинула семимісячна дитина
4 березня, 11:58
ЗСУ почали використовувати високоточні «розумні» бомби JDAM
ЗСУ почали використовувати високоточні «розумні» бомби JDAM
7 березня, 11:02
На спільну інформаційну кампанію де-факто витрачаються бюджетні кошти
Спільна пропаганда і дезінформація щодо війни: Росія та Китай узгодили план дій
14 березня, 00:18
Столтенберг припускає падіння Бахмута в найближчі дні. ЗСУ відреагували
Столтенберг припускає падіння Бахмута в найближчі дні. ЗСУ відреагували
9 березня, 11:50
Медійниця Золотова і Чекіна стійко трималися в суді
Суд Лукашенка засудив відомих медійниць до 12 років колонії: їхня реакція вражає
17 березня, 15:25
Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним та обговорив війну РФ проти України: подробиці
Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним та обговорив війну РФ проти України: подробиці
21 березня, 06:09
З'явилося відео нібито Путіна з Маріуполя
З'явилося дивне відео «візиту» Путіна в Маріуполь
19 березня, 08:47
Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна
Путін хоче розмістити ядерну зброю в Білорусі. Польща відреагувала
Вчора, 20:36

Політика

Низка європейських країн висловилися щодо недопущення спортсменів-окупантів до змагань
Низка європейських країн висловилися щодо недопущення спортсменів-окупантів до змагань
Ядерна зброя у Білорусі: втіха для пропагандистів та останній шанс для Росії
Ядерна зброя у Білорусі: втіха для пропагандистів та останній шанс для Росії
Президент Сербії здивував новими заявами щодо України
Президент Сербії здивував новими заявами щодо України
Передача винищувачів Україні. Польща зробила уточнення
Передача винищувачів Україні. Польща зробила уточнення
Путін готує таємний візит до Туреччини – ЗМІ
Путін готує таємний візит до Туреччини – ЗМІ
«Путін – розумник». Трамп знову оскандалився своєю заявою
«Путін – розумник». Трамп знову оскандалився своєю заявою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
56K
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
26K
Український десантник знищив у одному бою п’ять танків та три БМП
22K
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
18K
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ
17K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел

Новини

Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
25 березня, 11:23

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту