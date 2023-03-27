Ядерна зброя у Білорусі: втіха для пропагандистів та останній шанс для Росії

Загроза озброїти Лукашенка гранатою з ядерним зарядом швидше жест розпачу Путіна на тлі невдач на фронті

Президент Росії Володимир Путін оголосив, що країна-агресорка розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для якої мають підготувати до липня. Москва начебто уже переобладнала 10 білоруських літаків для застосування цього виду озброєння, також вона передала Мінську ракетні комплекси «Іскандер», які здатні нести такі заряди.

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Який вплив має Китай?

У ядерних погрозах російський диктатор вирішив ще дужче підвищити ставки – порушити Договір про нерозповсюдження, оголосивши про намір розмістити тактичне ядерне озброєння на території Білорусі. Прикметно, що такий крок очільник Росії ухвалив одразу після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви. А місяць тому Пекін відвідував білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Укотре після переговорів Путіна та Сі відбувається ескалація. Після їхніх домовленостей напередодні пекінської Олімпіади в лютому 2022 року почалося російське вторгнення в Україну. Після їхньої зустрічі в узбецькому Самарканді глава Кремля оголосив про часткову мобілізацію. Тепер, коли завершилися московські перемовини двох президентів, Росія вирішила створити ядерне сховище в Білорусі.

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Напади величі у білорусів

Після слів Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі тамтешні пропагандисти почали просувати в етер чергову маячню. Так, Григорій Азарьонок заявив, що тепер Мінськ може застосувати ядерну проти агресорів.

«Ну що ворожини, рохкайте: Білорусь – ядерна держава. Країна, яка володіє можливістю, у випадку нападу на її територію, відповісти тактичною ядерною зброєю», – щасливо й радісно сказав Азарьонок.

Проросійський пропагандист продовжив просувати і тезу своїх колег із московського телебачення, залякуючи Захід. Він пригрозив країнам ЄС застосуванням ядерної зброї.

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«Буде плавитися Варшава і потоне Вільнюс. Ми подивимося на матовий захід сонця та сходження чумного гриба на польському болоті. І так відбудеться таємне. Не лізьте, панове, бо опромінимо», – додав білорус із усмішкою на обличчі.

Останній шанс Росії

Водночас ядерний шантаж Путіна – це останній шанс для Росії спробувати повернути ситуацію на свою користь і єдина карта, яка залишається у руці кремлівського диктатора Путіна. Через це він продовжує піднімати ставки і, зокрема, його посіпака Медвєдєв говорить про ядерну війну як про єдиний спосіб вирішення усіх проблем. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії Володимир Огризко.

За його словами, гучні заяви Путіна – це лише чергова спроба нейтралізувати «тверезий» Захід.

«Тут насправді все ж йдеться про речі, які пов’язані з критичною ситуацією для Москви на полі бою. Наступ, який голосно оголошувався в Росії, фактично захлинувся, результатів на полі бою немає. З іншого боку, навпаки є чіткі підтвердження, що ЗСУ, Сили опору концентрують свої можливості і я пружина колись вистрелить», – наголосив Огризко.

Також він вважає, що самопроголошений білоруський президент Лукашенко, вже давно не є гравцем та немає права голосу.

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«Голосу Лукашенка вже давно немає, давайте будемо відвертими. Він не є гравцем, не є тим, хто може у цьому випадку щось говорити. Про трактори – так, про добрива – так, а про ядерну зброю – ні», – розповів експерт.

Блеф Путіна

При цьому в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що заява Путіна – просто чергова інформаційна операція, продовження тактики ядерного шантажу Західної Європи, щоб змусити згорнути військову допомогу Україні.

У Вашингтоні також дотримуються думки, що російський диктатор блефує. «Ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або переміщував якусь ядерну зброю», – заявив CNN координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Уже зараз зрозуміло, що шантаж не вдався – нова загроза Путіна лише посилить міжнародну ізоляцію Росії. Загроза озброїти Лукашенка гранатою з ядерним зарядом виглядає швидше як жест розпачу на тлі невдач на фронті та переговорів із КНР, які, схоже, так і не призвели до військової допомоги Кремлю.

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін оголосив, що країна-агресорка розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

До слова, Пентагон відреагував на заяву Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння.

Як повідомлялося, Україна вимагає скликати Радбез ООН через заяви Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі.